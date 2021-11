Green Pass venduti a 100 euro su Telegram



La Guardia di finanza sventa mega truffa. Perquisizioni in diverse regioni. Sequestrati i device con le prove del raggiro. I pagamenti erano richiesti in criptovaluta



La Guardia di finanza ha smascherato una banda di presunti truffatori che lavoravano coi Green pass via Telegram. L'operazione è stata svolta nell'ambito di un'indagine del IV Dipartimento (Frodi e Tutela del Consumatore - Cybercrime) della procura della Repubblica di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e diretta dai sostituti procuratori Bianca Maria Baj Macario e Maura Ripamonti.



Secondo i resoconti, l'operazione è stata condotta utilizzando gli strumenti di investigazione Bot e Avatar, di ultimissima generazione, messi in campo anche grazie all'aiuto di Group-IB, gruppo investigativo partner tecnologico di Interpol ed Europol, e attraverso un monitoraggio continuo della Rete, portando gli agenti della Finanza a individuare e sottoporre a perquisizioni diversi cittadini italiani in Veneto, Liguria, Puglia e Sicilia, amministratori degli account Telegram che offrivano Green Pass spacciandoli per autentici, muniti di codici QR perfettamente idonei a superare i controlli imposti dalle norme vigenti a 100 euro l'uno (in criptovalute, Bitcoin ed Ethereum soprattutto).

Trovate dagli inquienti fotografie di documenti di identità e tessere sanitarie di numerosi soggetti, referti attestanti la negatività ai tamponi naso-faringei, e, soprattutto, chat da cui emerge, in maniera eloquente, il modus operandi adottato dall'organizzazione criminale che, oltre ad aver perso la somma pattuita, otteneva in modo superficiale dai "clienti" i propri documenti di identità, cedendo dati personali che potrebbero essere utilizzati per scopi illeciti.