Neve, gelo e mareggiate: il maltempo sferza tutta Italia



Neve alle Cinque Terre e nello Spezzino, in provincia di Bergamo fin dai 600 metri e persino in Sardegna. Il litorale romano sferzato da vento di libeccio fino a 80/90 km/h e onde fino a tre metri



La primavera si ritira temporaneamente, pronta a tornare la prossima settimana. Il maltempo infatti ha colpito l'Italia da Nord a Sud, con neve alle Cinque Terre e nello Spezzino, in provincia di Bergamo (fin dai 600 metri) e persino in Sardegna, dove sono arrivate temperature polari, mentre nel Nuorese si è deciso di chiudere le scuole. Il litorale romano, invece, il vento di libeccio fino a 80/90 km/h ha causato una forte mareggiata con onde fino a tre metri.



Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e in sette regioni è stata estesa l'allerta gialla. Le temperature sono in calo in tutta la penisola, in particolare in alcune aree del Centro. Precipitazioni intense sono previste sulla Campania meridionale e i settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. Temporali in arrivo anche su Liguria di Levante, Alta Toscana, Lazio centro-meridionale, Sardegna, resto di Campania e Basilicata occidentale, Calabria tirrenica centrale, Alpi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi da deboli a moderati.