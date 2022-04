CRONACA UTILITIES Gimbe, tornano a salire contagi da Covid: +22,7% in 7 giorni



Inversione di tendenza dopo il netto calo della scorsa settimana: dal 20 al 26 aprile i nuovi casi di contagio nel nostro Paese sono passati da 353.193 a 433.321



Dopo il netto calo della scorsa settimana, tornano a salire i nuovi casi di Covid-19 in Italia: dal 20 al 26 aprile sono stati il 22,7% in più rispetto alla settimana precedente, passando da 353.193 a 433.321. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Sono 11 le province con un'incidenza superiore a 1000 casi per 100.000 abitanti e in tutte le Regioni si registra un incremento percentuale dei nuovi casi: dal +2,9% del Piemonte al +44,8% della Basilicata.

I tamponi effettuati passano da 2.294.395 della settimana 13-19 aprile a 2.563.195 della settimana 20-26 aprile, con una crescita dell'11,7%. 28-04-2022