Covid, Gimbe: la curva si inverte, aumentano casi e decessi



Salgono le persone in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) e quelle nei reparti ordinari (+85). Scatta lo stop delle mascherine in diversi settori, ma non tutti



Si inverte la curva del Covid19: in 7 giorni netto rialzo dei contagi (+32,1%) e salgono anche i decessi (+6,1%). In lieve calo i ricoveri ordinari (-3,3%) mentre scendono le terapie intensive del 16,4%. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 8-14 giugno.

Secondo la Fondazione, l'aumento di contagi riguarda quasi tutte le regioni italiane ed è verosimilmente trainato dalla sotto-variante Omicron BA.5. In 99 province si registra un incremento percentuale dei nuovi casi, con Cagliari che registra un'incidenza superiore ai 500 casi per 100mila abitanti. Ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid (88,1% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6%). Sono 6,86 milioni i non vaccinati, di cui 2,84 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. Non hanno ancora ricevuto la terza dose 8,03 milioni di persone, di cui 2,6 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato: senza lo scudo della terza dose, quindi, rimangono in 5,4 milioni. Per quanto riguarda invece le quarte dosi la copertura è al 38,2% per gli immunocompromessi e al 18,1% per gli altri soggetti fragili. Nette le differenze regionali per la copertura con quarte dosi degli immunocompromessi (dall'8,2% della Calabria al 100% del Piemonte) e degli altri fragili (dal 5,1% della Calabria al 38,6% del Piemonte).



Si legge nel report: «Premesso che in termini assoluti i numeri sono esigui nella settimana 8-14 giugno risalgono i nuovi vaccinati: 3.211 rispetto ai 2.510 della settimana precedente (+27,9%). Di questi il 37,8% è rappresentato dalla fascia 5-11 anni: 1.213, con un incremento del 29,7% rispetto alla settimana precedente. Cresce tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 861 (+34,3% rispetto alla settimana precedente). «In un contesto di incertezza e in continua evoluzione è indispensabile potenziare il sequenziamento aumentando la frequenza delle flash survey" sulle varianti di SarS-Cov-2 "almeno ogni due settimane, e disporre dei risultati in tempi più rapidi» sostiene Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.