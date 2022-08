CRONACA UTILITIES Arriva la nuova tessera sanitaria senza chip



Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricominciato a distribuire la tessera sanitaria senza chip. “La novità è dovuta alla carenza di materiali semiconduttori per la produzione dei microchip, generata dalla grave crisi internazionale”, ha spiegato il Ministero tramite una nota ufficiale . La nuova versione del documento che avranno sempre valenza di Codice Fiscale e di Tessera Europea Assistenza Malattia (TEAM) ma non le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi.



Il problema legato alla redistribuzione delle tessere sanitarie provviste di microchip è una conseguenza della guerra in Ucraina. Sia Mosca che Kiev sono infatti ricche di palladio e neon, componenti indispensabili per le industrie che lavorano nel settore dei semiconduttori e che rappresentano materiali fondamentali per la costruzione di chip magnetici. Ma incide anche l’embargo di forniture di materie prime della Cina contro Taiwan, leader internazionale nell’assemblaggio di microchip.

29-08-2022