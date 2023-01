Meteo, in arrivo il ciclone polare con forti venti e nubifragi



Nei prossimi giorni il ciclone invernale si muoverà verso il Centro Italia e arriverà al Sud nel weekend. Nel Lazio sopressi traghetti per Formia e Ponza. Crolla un'impalcatura a Napoli



Arriva un cliclone polare sull'Italia. La giornata più difficile è quella di oggi, martedì 17, per i venti di tempesta da Libeccio che spazzano la penisola. A causa delle avverse condizioni meteo sono state soppresse alcune corse nave nel Lazio tra le isole di Formia e Ponza. Poi arriverà il gelo: è previsto un brusco calo termico a partire da domani e nevicate diffuse da giovedì.

Nubifragi in Toscana, Lazio, Sardegna e soprattutto sulla Campania, rischio idrogeologico alto. Pioggia anche a nord, su Lombardia, Liguria di levante e Nordest. Previste forti mareggiate e danni alle strutture balneari su tirreno, liguria e Sardegna. Secondo gli esperti, la neve sarà diffusa poi al Nord fino a quote collinari e localmente potrebbe fare la sua comparsa anche in pianura, mista a pioggia in Lombardia ed Emilia. Altra neve scenderà sugli Appennini a partire dai 1000 metri di quota. Per mercoledì previste piogge e diffuse nevicate anche dai 700 metri di quota. Giovedì tempo instabile in tutta la penisola, con neve anche sulle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia, fino in collina in Toscana, Sardegna, Umbria. Infine, da venerdì il ciclone raggiungerà il Sud con venti gelidi.