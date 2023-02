POLITICA UTILITIES Regionali, urne aperte in Lazio e Lombardia



Oltre un quarto di italiani chiamati al voto. Primo test elettorale per il governo Meloni. I seggi aperti domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15



Primo test elettorale per il governo Meloni. Sono infatti oltre 13 milioni i cittadini di Lazio e Lombardia chiamati alle urne, domenica 12 e lunedì 13 febbraio, per il rinnovo dei governi regionali. In Lombardia (9 milioni e 943mila abitanti) voteranno 8 milioni e 349mila elettori, mentre nel Lazio (5 milioni e 714mila abitanti) gli aventi diritto sono 4 milioni e 815mila. In totale si tratta di oltre un quarto della popolazione italiana degli aventi diritto al voto.



La Lazio la corsa è a cinque: Alessio D'Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare) e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). In Lombardia i candidati e le coalizioni sono: Attilio Fontana con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, oltre che con la sua lista civica. Letizia Moratti è in lizza oltre che col sostegno del Terzo polo, anche con quello della sua lista civica. Pierfrancesco Majorino è appoggiato dal Pd, dal M5s, dell'alleanza VerdiSinistra e Reti Civiche e della sua lista civica. Mara Ghidorzi, la quarta sfidante, è invece la candidata di Unione popolare.



Si torna a votare su due giorni, come ha stabilito un decreto del governo approvato a dicembre, anche per tentare di arginare la tendenza all'astensionismo. I seggi resteranno dunque aperti dalle 7 alle 23 di domenica 12 e dalle 7 alle 15 di lunedì 13. 12-02-2023