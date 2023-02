«Un anno di dolore, ma nel 2023 vinceremo»

Così il presidente ucraino Zelensky su twitter ricordando il primo anniversario dell'invasione russa. Onu, 141 sì per il ritiro di Mosca: 7 contrari, India e Cina tra gli astenuti. Der Spiegel: droni kamikaze cinesi a Mosca

«Il 24 febbraio (2022) milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca ma una blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistendo e combattendo. È stato un anno di dolore, di lacrime, di fede e di unità. E durante quest'anno siamo rimasti invincibili. E sappiamo che il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria!». Così ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sul suo account Twitter per l'anniversario dell'invasione russa del suo Paese. Zelensky ha accompagnato il suo messaggio con un video, montato, di immagini di quest'anno di guerra.





A New York, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, con maggioranza di 141 voti su 193, una risoluzione che invita la Russia a ritirarsi «incondizionatamente e immediatamente» dall’Ucraina per il raggiungimento, il prima possibile, di una pace «complessiva, giusta e duratura» nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Oltre 70 Paesi tra cui l’Italia hanno co-sponsorizzato la risoluzione presentata da Kiev. Sette i voti contrari (Russia, Bielorussia, Siria, Nord Corea, Eritrea, Mali, Nicaragua). Ma la Cina, il Sudafrica, l’India e altri Paesi del Sud del mondo (per un totale di 32 voti) hanno continuato ad astenersi. Kiev sperava in una richiesta più specifica per la costituzione di un tribunale speciale che giudichi Putin, ma l’Occidente non è unito sul tema.