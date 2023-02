CRONACA UTILITIES Domenica torna il freddo: neve anche a bassa quota



Per l'ultimo sabato di febbraio temperature primaverili, ma arriva il vento gelido dalla Russia che si scontrerà con il ciclone in arrivo dalla Baleari. Maltempo su Emilia Romagna, Toscana e Marche



In arrivo un nuovo fronte di aria gelida dalla Russia. A essere interessata, in particolare, la Pianura Padana, ma in estensione arriva a parte delle regioni centrali. Per gli esperti dunque si prepara dunque una domenica ventosa con freddo in intensificazione e neve fino a quote di bassa collina o in pianura, su Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Toscana.



Stando alle previsioni è in arrivo un calo termico graduale, ma intenso: le temperature massime scenderanno anche di 10 gradi con il rischio di nevicate fino a bassissima quota. Intanto nelle prossime ore un ciclone sulle Baleari, in lento spostamento verso est, porterà un peggioramento su gran parte dell’Italia con molte nubi e qualche pioggia sulla Sardegna e verso Toscana e Romagna, ma le temperature toccheranno ancora i 23-24 gradi specie su Sicilia, Calabria e Campania. lo scontro con l’aria fredda russa porterà maltempo su Emilia Romagna, Toscana e Marche in estensione verso Ovest, fino al Piemonte. Sono previste nevicate su queste regioni a quote collinari e poi, verso sera, fino a quote molto basse se non fino in pianura.

