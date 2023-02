CRONACA UTILITIES GR REGIONEUROPA, ALLE 11.25 SU RAI3 E SUL WE B



Il Pnrr nella pubblica amministrazione, un comparto in cui sono necessari riallineamenti per rispondere alle esigenze di riforma richieste dalla Commissione europea. Se ne parla a “RegionEuropa”, il settimanale glocal della Tgr curato da Dario Carella, in onda domenica 26 febbraio dalle 11.25 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay. In sommario, inoltre, servizi su un'azienda di intelligenza artificiale collegata agli hub europei localizzata in Molise e sui progetti per i giovani agricoltori basati sui programmi europei e trasformati in realtà nel comparto agroalimentare dalla Coldiretti. In chiusura, le segnalazioni di “Opportunità europee”. 26-02-2023