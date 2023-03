CRONACA UTILITIES Migranti Crotone, la Procura indaga sui soccorsi in mare



Piantedosi dovrebbe riferire il 7 marzo alla Camera e il giorno al Senato. Mattarella in raccoglimento davanti alle bare. La folla: «Presidente non ci abbandoni»



Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dovrebbe riferire il 7 marzo alla Camera ed il giorno successivo al Senato sul naufragio della nave dei migranti a Cutro in Calabria. Intanto, la Procura della Repubblica di Crotone ha chiesto alla Guardia costiera e alla Guardia di finanza gli atti relativi alla loro attività nelle ore antecedenti il naufragio del barcone di migranti. I magistrati, secondo quanto si apprende, delegheranno nelle prossime ore gli accertamenti ai carabinieri.



Giovedì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato nell'ospedale di Crotone i bambini rimasti feriti a seguito del naufragio, ringraziando il personale sanitario per la generosità e l'impegno. Il capo dello Stato si è trattenuto anche in raccoglimento davanti alle bare raccolte nella camera ardente che è stata organizzata a Crotone. Al palazzetto Palamilone l'incontro con i parenti dei defunti che chiedono aiuto per il recupero dei dispersi e assistenza ai superstiti. Da Mattarella un grazie anche ai sindaci di Cotrone e Cutro per la generosità delle comunità locali che hanno accolto i profughi. Il Capo dello Stato, nel corso della visita, è stato accompagnato dal Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale, Simona Carbone, e dal direttore sanitario, Lucio Cosentino.



I parenti delle vittime hanno chiesto al Presidente aiuto per il rimpatrio delle salme. Secondo quanto si è appreso i parenti hanno chiesto anche sostegno a chi è sopravvissuto. 02-03-2023