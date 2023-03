EVENTI UTILITIES Al Teatro del Lido appuntamento con il varietà



Si inizia venerdì 24 marzo (ore 21) con un grande revival di risate firmato Valdrada Teatro, SOCIAL COMEDY CLUB, un moderno format di varietà delle arti performative



Il Teatro del Lido torna a offrire una ricca programmazione di eventi, attività e spettacoli. Si inizia venerdì 24 marzo (ore 21) con un grande revival di risate firmato Valdrada Teatro, SOCIAL COMEDY CLUB, un moderno format di varietà delle ‘arti performative votate alla comicità’, uno show all’insegna dell’intrattenimento in ogni possibile declinazione. Un team di 11 artisti della risata in tanti stili diversi (stand up comedy, arte di strada, clownerie, puppet, monologhi, poesia, letteratura) in grado di contaminarsi e giocare, cimentandosi nella sfida più difficile che ci sia: far ridere e divertire in maniera sorprendente. Il tutto guidato dal ‘capocomico’ Daniele Fabbri, attore e scrittore comico, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio imperdibile nella comicità, senza far mancare tormentoni, gag, disfunzioni, paradossi e nonsense.



Si continua sabato 25 marzo (ore 21) con ROMANZA, storica coreografia di Loredana Parrella che racconta di donne e uomini senza volto e senza nome, sui cui corpi è iscritta la storia di un’umanità disumana. Un’invocazione, una confessione, un misto tra un atto di fede e un dolore lacerante. Creato più di 10 anni fa dalla stessa Parrella, viene riproposto in una nuova versione per 4 interpreti. Il processo creativo si è ri-generato dall’incontro-scontro con un punto di vista nuovo, determinato dal passare del tempo. È stato necessario ritrovare lo sguardo originale e ricercare i principi e gli impulsi primari di questa creazione per mettere a fuoco il tema centrale che originariamente ne è stato il motore. Lo spettacolo prende spunto dal cortometraggio Submission di Theo Van Gogh, ucciso da un integralista islamico a Amsterdam il 2 novembre 2004. La narrazione è cruda, senza timori, né allusioni. Tre quadri, che partendo dal nero del niqab che nasconde il volto, al bianco candore delle spose bambine, arrivano alla consapevolezza della feroce presenza dell’assenza. In questa penombra, attraverso una scrittura coreografica a volte netta e aggressiva, a volte circolare e ipnotica, si sviluppa la relazione con l’altro. Nonostante anni di privazioni, abusi e sofferenze il corpo resiste alla sottomissione e si sottrae a quel nero che occulta e mortifica. Scoprire il proprio volto si rivela l’unico appiglio all’idea di libertà.



Loredana Parrella si rivolge anche al pubblico dei giovani spettatori, domenica 26 marzo (ore 17.30), con ROBIN HOOD, ispirato al romanzo omonimo di Alexandre Dumas e alle Ballate di Robin Hood. Lo spettacolo racconta le gesta di un eroe di oggi che cresce per diventare un uomo libero, in una sintesi poetica tra narrazione, musica, azioni sceniche e scrittura coreografica. È difficile stabilire con certezza le origini della leggenda, ma fin dalle prime informazioni cartacee, datate 1377 si percepisce la notevole portata che il nome di Robin Hood aveva già all’epoca. La Storia narra di un giovane, nipote di re, privato ingiustamente dei suoi beni da un nobile senza scrupoli, che allena corpo e anima per diventare l’eroe invincibile. E sarà proprio lui l’ultimo sassone che tenterà di opporsi alla dominazione dei normanni, lottando tenacemente contro le ingiustizie degli usurpatori. Bollato come furfante e condannato a morte da chi detiene il potere, si rifugia nella foresta di Sherwood, assalta e ruba ai ricchi per dare ai poveri, facendosi valere grazie alla sua mira straordinaria. La sua ribellione contro chi ha assoggettato fino alla schiavitù i sudditi della Corona, non ha mai fine. Robin Hood diventa così simbolo di speranza e di rivalsa. Una rilettura ambientata in tempi moderni che mantiene una prosa dal sapore poetico e ribelle, con alcuni rimandi dell’epoca medioevale.



venerdì 24 marzo ore 21 • teatro

Valdrada Teatro

SOCIAL COMEDY CLUB

con Daniele Fabbri, Daniele Parisi, Chiara Becchimanzi, Velia Lalli, Giulia Vanni, Stefano Usai, Il Nano Egidio, ChienBarbùMalRasé



sabato 25 marzo ore 21 • danza

Twain physical dance theatre

ROMANZA

coreografia e regia Loredana Parrella

interpreti Caroline Loiseau, Yoris Petrillo, Romano Vellucci, Ugnė Kavaliauskaitė

musiche J.S.Bach, G.B.Pergolesi e musiche rielaborate Parrella

disegno luci Luca Febbraro - costumi Sartoria Mulas - distribuzione Yoris Petrillo

produzione Twain Centro di Produzione Danza

con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit

in residenza Centro d’Arte e Cultura – Città di Ladispoli, Supercinema e Teatro Il Rivellino – Tuscania, Fucina Teatro – Cagliari



domenica 26 marzo ore 17.30 • danza ragazzi

Twain physical dance theatre

ROBIN HOOD

regia e coreografia Loredana Parrella

testi Enea Tomei

con Enea Tomei, Anne-Gaëlle Stéphant, Valerio Riondino, Romano Vellucci

musiche originali Alessandro D’Alessio e AA. VV. - costumi Loredana Parrella - disegno luci Piermarco Lunghi

produzione Twain Centro di Produzione Danza

con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Tuscania

in collaborazione con ACS Abruzzo, ATCL Lazio in residenza Spazio Electa – Teramo, Centro d’Arte e Cultura – Città di Ladispoli e Teatro Claudio – Tolfa, Teatro Il Rivellino – Tuscania

dai 7 ai 12 anni



Biglietti

intero 10 euro - ridotto 8 euro

teatro ragazzi 6 euro (serale: 8 euro intero - 6 euro ridotto under 12)

biglietteria online: vivaticket



info

Teatro del Lido di Ostia via delle Sirene, 22 00121 Ostia (Roma)

info 060608 | 06.5646962 | promozione@teatrodellido.it

www.teatrodellido.it | www.teatriincomune.roma.it 23-03-2023