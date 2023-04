EVENTI UTILITIES Antonio Grosso a Carpineto Romano



Il piccolo principe in arte Totò sarà in scena il 14 aprile ore 21 presso l'Auditorium Leone XIII nell'ambito della stagione nata dalla collaborazione tra il...



Antonio Grosso e Antonello Pascale sono i protagonisti di Il Piccolo Principe in arte Totò in scena il 14 aprile 2023 ore 21 all’Auditorium Leone XIII di Carpineto Romano nell’ambito della stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Carpineto Romano e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.



Lo spettacolo narra le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi Attori e Maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito: Antonio De Curtis, in arte Totò. Immersi in un'atmosfera surreale, lo spettacolo racconta le vicende e vicissitudini che l’attore partenopeo ha dovuto affrontare prima di arrivare al grande successo ed essere riconosciuto a livello nazionale come il vero e proprio “Principe della Risata”. In scena Antonio Grosso, nei panni del grande artista, accompagnato da Antonello Pascale che interpreta i diversi personaggi che Totò incontra sul suo cammino: dagli amici, ai parenti, dal popolo che anima le strade del famoso quartiere de La Sanità dove lui stesso è cresciuto, agli amori e le delusioni, passando poi per gli artisti che ha conosciuto, gli impresari teatrali ed i commilitoni con cui è partito soldato per servire la patria. Con Il Piccolo Principe in arte Totò, scritto da Antonio Grosso che cura anche la regia, si vuole omaggiare la grandezza del Maestro, dimostrando che dietro una delle più grandi Maschere del Cinema moderno si nascondeva un animo sensibile che, con tenacia, talento, passione ed umiltà è diventato un'icona della comicità, riconosciuta dai più grandi maestri del Novecento Italiano. Un lavoro originale perché per la prima volta si porta in scena un periodo della vita di Totò, non conosciuta al grande pubblico.



Auditorium Leone XIII

Largo dei Carpini – Carpineto Romano (RM)

per info e prenotazioni 338.5274636 - 331.7340888

www.atcllazio.it



Biglietti: INTERO 15 euro; RIDOTTO 13 euro



I biglietti per ogni singolo appuntamento potranno essere acquistati presso la biglietteria dell’Auditorium nei giorni di spettacolo 3 ore e mezzo prima dell’inizio. 11-04-2023