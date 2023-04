EVENTI UTILITIES «Rinvio alla corte per una nuova valutazione»



Così il procuratore nell'ambito del caso plusvalenze che coinvolge la Juventus: «Carenza di motivazione nella sentenza, rimodulazione della sanzione» dei -15 punti



«Normalmente c'è la federazione oggi assente e la procura generale che per prassi partecipa con una duplice veste di affiancamento alle procure e in termini di diritto e legittimità. Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della procura federale, dal mio punto di vista non ho rilievi che possono esser mossi e fare miei. Mi sento di dire che l'operato della procura è stato corretto e recepito dalla corte federale di appello nel giudizio di revocazione». Così nel pomeriggio il Procuratore generale dello Sport Ugo Taucer durante il Collegio di Garanzia presso il Coni sul -15 alla Juventus.



«Mi sento di affermare che le motivazioni di controparte non colgono il punto, riterrei di confermare l'ipotesi accusatoria e quindi sono per l'inammissibilità della pronuncia, ma mi soffermo su una eccezione: rispetto all'articolo 4 sotto il profilo della 'carente' motivazione temo che effettivamente che il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra vi sia una 'carenza' da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio da parte della Corte», ha aggiunto Taucer.



Secondo Maurizio Bellacosa, legale della Juventus, «la sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori, per questo chiediamo l'annullamento senza rinvio. La Juventus per le plusvalenze è già stata prosciolta con sentenza definitiva del maggio '22. Cosa è cambiato? Sono arrivate le 14mila pagine degli atti di Torino, ma davvero c'è qualcosa che fornisca prova dei valori gonfiati? No, c'è solo un contesto generale. Nulla che cambi il proscioglimento di maggio».



Il -15 in classifica potrà essere annullato se il Collegio di Garanzia del Coni dichiara illegittima la revocazione. Comunque sono 3 gli esiti possibili: ricorso accolto e restituzione dei 15 punti in classifica; ricorso respinto e conferma della penalizzazione di 15 punti; rinvio alla Corte d'Appello Federale per correggere eventuali vizi e rielaborare poi una nuova sentenza. I 15 punti, in questo caso, verrebbero restituiti alla Juve, in attesa, però, di un nuovo procedimento. La restituzione dei 15 punti ridisegnerebbe la classifica della Serie A per quanto riguarda la corsa per un posto in Champions League: salirebbe a 59 punti in classifica, che varrebbero il terzo posto alle spalle di Napoli e Lazio. 19-04-2023