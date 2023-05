CRONACA UTILITIES Maltempo sull'Italia, tornano pioggia e freddo



Fino al 20 maggio, il Mediterraneo centrale e la nostra penisola saranno preda di altre perturbazioni e vortici ciclonici a causa della mancanza di alte pressioni



Torna il maltempo sulla penisola a causa della reiterata discesa di perturbazioni ora dal Nord Europa, ora dall'Atlantico. Almeno fino al 20 maggio, stando agli esperti, il Mediterraneo centrale e l'Italia saranno infatti preda di altre perturbazioni e vortici ciclonici, a causa della mancanza di alte pressioni, e avremo a che fare ancora numerose piogge e temporali, spesso anche di forte intensità.



Per domenica 14 maggio, al Nord è previsto il sole, salvo qualche pioggia in Emilia Romagna. Al pomeriggio variabilità sulle zone alpine con qualche altro rovescio, specialmente sui settori centro-orientali. Precipitazioni sparse anche sul levante ligure ed Emilia Romagna. Fenomeni che dovrebbero attenuarsi in serata. Al Centro invece piogge diffuse su bassa Toscana, Lazio, Umbria e adriatiche, anche con qualche temporale, maggiori aperture su alta Toscana al mattino, poi piogge in arrivo in giornata. In serata graduale attenuazione dei fenomeni ovunque. Al Sud infine possibilità di pioggia al mattino in Puglia, con maggiori schiarite altrove. Tra il pomeriggio e la sera si prevedono rovesci sparsi anche su Sicilia e Campania. In Sardegna tempo variabile sul versante tirrenico, con qualche rovescio.



Temperature in lieve aumento, più marcato al Sud, con massime fino a 28°C sulla Sicilia meridionale e 24°C in Calabria.

