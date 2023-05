ESTERI UTILITIES Elezioni Turchia, ballottaggio Erdogan-Kilicdaroglu



Si va al ballottaggio il 28 maggio, Erdogan avanti ma non oltre il 50%. Il presidente uscente a caldo: "Siamo ampiamente in testa, rispetteremo il ballottaggio"



Il voto in Turchia del 14 maggio si è concluso senza un vincitore netto tra i candidati Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu. Il presidente uscente Erdogan non è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali di ieri e quindi a vincere al primo turno. Nemmeno lo sfidante Kilicdaroglu, che guida una coalizione dell'opposizione di sei partiti, è riuscito a rispettare quanto prevedevano i sondaggi e quindi a vincere al primo turno. Con il 90 per cento delle schede scrutinate, Erdogan ha ottenuto il al 49,49 per cento dei voti mentre Kilicdaroglu al 44,79%.



La campagna elettorale per il ballottaggio si preannuncia ancora più intensa di quella che ha preceduto il primo turno. Erdogan ha promesso di continuare il lavoro che ha portato alla crescita economica e alla stabilità del paese, mentre Kilicdaroglu ha ribadito il suo impegno per la tutela dei diritti umani e la lotta alla corruzione. La Turchia si trova in una situazione delicata, con sfide interne ed esterne che richiedono una leadership forte e decisa. La situazione economica è ancora instabile, con un tasso di disoccupazione elevato e una crescita del PIL che ha rallentato nei mesi precedenti alle elezioni.



La situazione politica è altrettanto complessa, con il governo di Erdogan che ha visto una crescente centralizzazione del potere e un aumento della repressione dei dissidenti. Molti analisti hanno sottolineato la necessità di una maggiore apertura democratica e di una maggiore tutela dei diritti umani, in particolare per le minoranze etniche e religiose. Inoltre, la Turchia è stata coinvolta in conflitti regionali e in tensioni internazionali con i suoi vicini, come la Grecia e la Siria. La politica estera del paese ha visto una maggiore assertività sotto la guida di Erdogan, che ha cercato di riaffermare il ruolo della Turchia come potenza regionale.



Il ballottaggio tra Erdogan e Kilicdaroglu sarà decisivo per il futuro della Turchia e della sua posizione nel mondo. L'esito delle elezioni sarà atteso con interesse non solo in Turchia, ma anche a livello internazionale, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Nel frattempo, il paese si prepara per il ballottaggio, con una campagna elettorale che si preannuncia ancora più accesa e con un clima di tensione che si è intensificato dopo l'annuncio dei risultati del primo turno. Sarà importante che la campagna si svolga in modo pacifico e rispettoso della democrazia, per garantire una scelta libera e consapevole da parte dei cittadini turchi.

15-05-2023