EVENTI UTILITIES DA NAPOLI E’ PARTITO IL “TOUR FOR LIFE” DI MEDTRONIC PER L’INNOVAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA IN ITALIA



L’unità mobile di Medtronic, per l’alta formazione in cardiochirurgia, parcheggiata all’Ospedale "Vincenzo Monaldi" Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli Napoli



L’unità mobile "Tour For Life" é stata parcheggiata all’ingresso dell’Ospedale “Vincenzo Monaldi” di Napoli. Durante le due giornate di formazione previste si sono svolte diverse attività ed esperienze, dalla formazione teorica e pratica per chirurghi e infermieri specializzati ai simulatori per replicare veri e propri interventi chirurgici. Gli specialisti hanno simulato interventi di sostituzione valvolare, riparazione chirurgica mitralica e tricuspidale, ablazione chirurgica con radiofrequenza e anastomosi coronarica.



L'obiettivo dell'iniziativa "Tour For Life" è di promuovere l'innovazione per la salute e avvicinare gli operatori sanitari alla formazione continua in cardiochirurgia e perfusione, contribuendo così a migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti. In Italia sono 1 milione le persone con malattie delle valvole cardiache, la prevalenza tra gli over 65 è di circa 12.5% e, nel 2040, potrebbe raggiungere il 33% a causa della longevità della popolazione.



"E' un'iniziativa che ho accolto con grande entusiasmo sia in qualità di Direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia Generale e dei Trapianti per dare la possibilità a tutto il personale medico, infermieristico e tecnico di visionare i nuovi presidi e sperimentare metodiche innovative e sia come Direttore della Scuola di Specializzazione di Cardiochirurgia dell'Università Vanvitelli per dare l'opportunità ai medici in formazione di eseguire procedure chirurgiche in prima persona su simulatori di ultima generazione. Ringrazio la Medtronic per aver scelto Napoli ed in particolare la Cardiochirurgia dell'Ospedale Monaldi come prima tappa del tour italiano." ha spiegato la Prof.ssa Marisa De Feo, Professore Ordinario di Chirurgia Cardiaca dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e Direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia Generale e dei Trapianti.



“Sono molto felice di questa iniziativa. Ritengo sia molto importante dal punto di vista scientifico e divulgativo. Sono contento che questo tour parta da Napoli in modo da dare visibilità ai centri del sud Italia.” ha spiegato il Dott. Guido Oppido, Direttore dell’U.O.C. di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite.



Dopo Napoli, il “Tour for Life” di Medtronic prosegue il viaggio italiano a Bari, il 16 Maggio, presso la A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, a Verona, il 22-23 Maggio, presso l’Ospedale Borgo Trento della A.O.U. Integrata di Verona, a Milano, il 24 Maggio, presso la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano, il 31 Maggio, a Torino, presso l’Ospedale Molinette, Città della Salute e della Scienza e il 5 Giugno, a San Donato Milanese, presso l’IRCCS Policlinico San Donato Milano.



Prima di arrivare in Italia, il “Tour For Life” ha attraversato con successo Belgio, Svizzera, Francia, Regno Unito, Irlanda e Spagna. Dopo l’Italia, l’iniziativa attraverserà Germania e i paesi nordici. 16-05-2023