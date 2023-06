CRONACA UTILITIES Maltempo Roma, temporale previsto in serata



Continua l'allerta meteo gialla nel Lazio. Domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 4mm di pioggia



Roma continua ad essere colpita da avverse condizioni meteorologiche. Nella scorsa notte, un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale, e sono previste ulteriori precipitazioni anche per questa sera. Nel pomeriggio di oggi, 5 giugno, la pioggia ha continuato a cadere in diverse zone, con un intenso acquazzone nella zona di Cassia, Isola Farnese e a Palestrina.



Anche il litorale di Anzio è stato interessato dalle precipitazioni. Un grande albero è caduto a Monteverde Vecchio, in Piazza Rosolino Pilo. La Protezione Civile ha dichiarato allerta meteo di livello giallo per l'intera giornata di oggi, 5 giugno 2023.

In base ai fenomeni meteorologici attuali e previsti, è stata emessa un'allerta arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico su alcuni settori dell'Emilia-Romagna per la giornata di domani, mentre in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, gran parte della Puglia e il resto del territorio dell'Emilia-Romagna è stata emessa un'allerta gialla. Queste informazioni sono state comunicate nell'ultimo avviso rilasciato dalla Protezione Civile.



Per domani, si prevedono cieli prevalentemente poco nuvolosi durante l'intera giornata, con precipitazioni previste nella notte, pari a 4 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, mentre la minima sarà di 18°C. Lo zero termico si attesterà a 3030 metri di altitudine. I venti saranno moderati provenienti da Sud al mattino, mentre al pomeriggio saranno moderati provenienti da Sudovest.

