CRONACA UTILITIES Meteo, ora è in arrivo l'anticiclone africano



Ore contate per il maltempo, con le temperature che aumenteranno. Da lunedì, poi, arriveranno i primi 37-39 gradi della stagione, e il caldo sarà umido e afoso



Ma quando arriverà l'estate? Ora potrebbe essere giunta la risposta. In poche ore, dal maltempo alla canicola: già da domani, infatti, il tempo migliorerà grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, ma ci saranno ancora residui di piogge, temporali e nubifragi. Da venerdì dunque arriva un vero e proprio cambiamento meteorologico, con sole e caldo diffusi. Tuttavia, quando le temperature aumenteranno a partire da lunedì, con i primi 37-39 gradi della stagione, il caldo sarà umido e afoso.



Scondo gli esperti, la bassa pressione che sta causando forti maltempo nel Centro-Sud si allontanerà verso la Grecia e da domani il tempo migliorerà. Tuttavia, occorre prestare attenzione alle prossime ore, che saranno ancora caratterizzate da temporali, piogge e nubifragi a tratti. Le regioni più colpite dall'ultimo maltempo saranno Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia, mentre al Nord, in Sardegna e in Toscana si osserverà un netto miglioramento.



L'Anticiclone africano, che l'anno scorso è arrivato molto prima, il 10 maggio, si estenderà su tutta l'Italia a partire dal prossimo weekend e in modo ancora più intenso a partire da lunedì 19 giugno, quando si raggiungeranno i primi 37-39°C della stagione. Saranno previste temperature africane in Sardegna e Sicilia, e successivamente anche nelle regioni continentali con valori leggermente inferiori, intorno ai 33-34°C.

15-06-2023