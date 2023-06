CRONACA UTILITIES Previsioni meteo, in arrivo caldo torrido



Secondo gli esperti, da mercoledì fino a 43 gradi e notti tropicali. Fino a martedì i valori termici non subiranno grosse variazioni, attestandosi tra i 28 e i 32°C su gran parte del Paese



Con l'arrivo imminente del Solstizio d'estate, l'anticiclone africano Scipione si prepara a portare l'Italia alla prima e significativa ondata di caldo proveniente dall'Africa. Le temperature previste sono ormai ben chiare e non vi sono più dubbi sui valori attesi.



Secondo gli esperti, l'anticiclone africano Scipione si è esteso dal cuore del deserto del Sahara fino al bacino del Mediterraneo, coinvolgendo anche l'Italia. Si prevede che continuerà a rafforzarsi e ad intensificarsi fino a giovedì, portando con sé masse d'aria torrida che, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricheranno di umidità. Pertanto, oltre al caldo intenso, ci aspettiamo anche l'arrivo dell'afa fastidiosa e delle temibili notti tropicali. Una notte tropicale si verifica quando la temperatura non scende mai al di sotto dei 20°C, causando un disagio considerevole al corpo umano. Con l'anticiclone presente, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola in più solo nelle aree nordoccidentali, in particolare martedì. Non si può escludere la possibilità di temporali di calore, localmente intensi, sulle Alpi occidentali. Tuttavia, saranno le temperature a dominare l'attenzione nei prossimi giorni.



Fino a martedì, i valori termici non subiranno variazioni significative, stabilizzandosi tra i 28 e i 32°C nella maggior parte delle città italiane. Tuttavia, a partire dal primo giorno d'estate (mercoledì 21, il giorno del solstizio), le temperature massime avranno un brusco aumento improvviso. L'anticiclone africano Scipione raggiungerà il suo apice, portando facilmente le temperature diurne a superare i 33-34°C nella Pianura Padana, sulle vallate alpine, in Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.



Prendiamo in considerazione che città come Roma, Firenze, Bolzano, Siracusa, Padova, Mantova e Ferrara potrebbero raggiungere i 36°C mercoledì e giovedì, mentre le temperature potrebbero arrivare a 38°C a Foggia e Bari. La Sardegna sarà ancora più calda, con possibilità di raggiungere i +43°C nelle zone più meridionali interne. Questa calura eccezionale dovrebbe persistere fino a giovedì, quando il passaggio di temporali violenti dal Nord verso il Sud contribuirà a mitigare leggermente i valori massimi, che comunque raramente scenderanno al di sotto dei 30°C. 19-06-2023