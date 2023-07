CRONACA UTILITIES Caldo torrido, fino a 45 gradi in alcune zone del sud



A parte una temporanea attenuazione al nord tra il 13 e il 15 luglio, non si intravede la fine prima del 20. Si intensificherà l'afa, soprattutto dopo il tramonto



L'anticiclone africano dal deserto del Sahara non molla la presa, continuando a stringere l'Italia in una morsa di calore più potente (e probabilmente più lunga) del 2023, con temperature in sensibile aumento, soprattutto sulle isole maggiori, dove in alcuni casi questa notte le minime già non sono scese sotto i 27 gradi. Da oggi però si peggiora ulteriormente: sono attese infatti temperature anche di 40 gradi.



Stando agli esperti, una massa di aria rovente si espande proprio in queste ore da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale e l'Italia con temperature fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne di Toscana e Lazio, 36/37°C in Val Padana, Puglia, Basilicata e Sicilia. Le previsioni dicono che martedì 11 luglio sarà un'altra giornata rovente, con temperature ancora in aumento anche sul versante adriatico (previsti locali picchi di 40°C fin sul Tavoliere delle Puglie). Di notte, le temperature minime non scenderanno sotto i 24/26°C, dando luogo a fastidiose notti tropicali. Si intensificherà di conseguenza l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando il tasso di umidità sarà in aumento e le temperature ancora elevate, specie nei grandi centri urbani



Per mercoledì, a parte un certo ridimensionamento delle temperature massime al Nordovest, continuerà comunque a fare molto caldo. Sulla Sardegna si attendono anche punte di 42°C. 10-07-2023