CRONACA UTILITIES Le migliori università, Camerino resta in testa



Dal Censis un'articolata analisi del sistema universitario basata sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni)



E' l'Università di Camerino, con i suoi 101,7 punti, a guidare la classifica delle università italiane per quanto riguarda i piccoli atenei statali (fino a 10mila iscritti), mentre Macerata (85,7) è terza nella stessa categoria. Tra i medi atenei (da 10mila a 20mila iscritti) guadagna una posizione l'Università Politecnica delle Marche (91,8) che si attesta ora al quinto posto, mentre ne perde tre l'Università di Urbino che diventa quindi dodicesima (82,3 punti).



Le classifiche delle università italiane elaborate dal Censis, ormai un appuntamento annuale a supporto dell'orientamento di migliaia di studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria, offre un'articolata analisi del sistema universitario basata sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità.



Complessivamente si tratta di 70 graduatorie, a partire da una batteria di 948 variabili considerate, che possono aiutare i giovani e le loro famiglie a individuare con consapevolezza il percorso di formazione. Il centro Italia risulta quello in cui si registra un maggior aumento di neoiscritti (+9,3%) rispetto all'anno precedente, mentre in generale i dati provvisori riferiti all'anno accademico 2022-2023 evidenziano un aumento delle immatricolazioni del 2,2%: a guidare questa tendenza ci sono le discipline economiche, giuridiche e sociali (+4,5% di immatricolati).



Dopo la riduzione delle immatricolazioni registrata lo scorso anno (-1,4%), che aveva interrotto un ciclo di sette anni caratterizzato da un costante andamento incrementale, i dati provvisori riferiti all'anno accademico 2022-2023 evidenziano un aumento delle immatricolazioni del 2,2%, ovvero 7.152 neoiscritti in più. Dell'aumento delle iscrizioni non hanno però beneficiato tutti gli atenei in pari misura. Gli atenei del Centro Italia segnano un +9,3%, seguiti dalle regioni del Nord-Ovest (+1,6%). Segno negativo per il Nord-Est (-2,0%), stabile il Sud (-0,2%). Ad accezione dei corsi dell'area artistica, letteraria e educazione, dove i nuovi iscritti segnano un -0,1%, tutti gli altri sono contrassegnati dal segno positivo: +4,5% di immatricolati per l'area economica, giuridica, sociale, +2,2% per l'area sanitaria e agro-veterinaria, +1,1% per le discipline Stem. Nell'anno accademico 2021-2022 il 7,3% degli immatricolati ha però abbandonato gli studi entro il primo anno, a fronte del 7,1% registrato nell'anno precedente e del 6,1% relativo all'anno accademico 2019-2020. Una decisione che ha coinvolto in misura pressoché equivalente sia i maschi (7,4%) che le femmine (7,2%).

10-07-2023