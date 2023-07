CRONACA UTILITIES Maltempo, allerta arancione in Lombardia



La Protezione Civile: ancora piogge e temporali al Nord, in giallo Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, parte dell’Emilia Romagna. Caldo torrido previsto nel weekend



Luglio continua a essere un mese caratterizzato da fenomeni climatici estremi che stanno mettendo a dura prova l'Italia. Il paese si trova a fronteggiare sia un caldo estremo, sia, nelle regioni del nord-est, piogge monsoniche che hanno portato a furiose precipitazioni e grandine di dimensioni impressionanti, come recentemente accaduto in Veneto, dove i chicchi di grandine erano grandi come palle da tennis.



Secondo le informazioni divulgate dalla Protezione Civile, questo contrasto tra le correnti atlantiche umide e instabili e la massa d'aria calda presente a sud continuerà a causare, nell'area settentrionale del Paese, un aumento di eventi temporaleschi, alcuni dei quali potranno essere localmente molto intensi.



A causa di questa situazione, è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, poiché i fenomeni meteo potrebbero causare criticità idrogeologiche in diverse zone del Paese. Per la giornata odierna, venerdì 21 luglio, sono previsti rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente, grandinate e forti raffiche di vento. È stata valutata l'allerta arancione per rischio temporali in gran parte della Lombardia e l'allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, alcune zone dell'Emilia Romagna e il resto della Lombardia.



L'Italia sembra divisa in due dal punto di vista climatico, con il sud del Paese ancora colpito da un'onda di calore implacabile. Nonostante si sia registrato un leggero miglioramento rispetto al picco di martedì, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, domani e domenica saranno ben 18 le città con il bollino rosso, il massimo livello di allerta che indica condizioni di rischio per la salute, non solo per le persone fragili, ma per tutta la popolazione.



La situazione è particolarmente allarmante al Sud, dove le temperature percepite superano costantemente i 40 gradi. Tra le città con bollino rosso nel weekend ci sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Catania, in particolare, sono previste con temperature percepite ancora intorno ai 40 gradi, mentre Bari raggiungerà i 39 gradi, Cagliari i 38 e Roma e Firenze i 37.



L'allerta di livello 3, ricordata dal ministero, indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". È importante sottolineare che quanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.



La situazione climatica sta richiedendo un'attenzione costante e misure adeguate per affrontare questa emergenza climatica senza precedenti che sta colpendo tutto il paese. 21-07-2023