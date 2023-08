CRONACA UTILITIES Il Papa ai giovani: non abbiate paura



Messa conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù di Papa Francesco: "Il mondo ha bisogno di voi. Vi aspetto a Roma nel 2025". La prossima in Corea del Sud, nel 2027



La Giornata Mondiale della Gioventù 2023 si è conclusa con un messaggio di speranza e incoraggiamento rivolto ai giovani da Papa Francesco a Lisbona. Nel corso della Messa conclusiva, il Papa ha parlato della "luce" necessaria nella vita e ha sottolineato che anche loro hanno bisogno di un bagliore di speranza. "Amici, anche noi abbiamo bisogno di qualche lampo di luce che sia speranza", ha detto il Pontefice.



Concludendo l'evento, il Papa ha incoraggiato i giovani a non temere e a credere in se stessi, poiché il mondo ha bisogno di loro. "Non temete di non farcela, c'è bisogno di voi", ha sottolineato Francesco. Durante l'Angelus, il Papa ha rivolto un pensiero speciale ai giovani che non hanno potuto partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù a causa dei conflitti e delle guerre che affliggono alcune regioni del mondo. Ha espresso il suo dolore per l'Ucraina, che continua a soffrire a causa dei conflitti in corso. Papa Francesco ha fatto appello ai giovani di pregare per la pace e ha espresso il suo sogno di un mondo in cui le diverse nazionalità, lingue e storie possano unirsi anziché dividere. Concludendo, il Papa ha esortato i giovani a non avere paura, a brillare come luce nel mondo e ad amare come Gesù. Ha affermato che la vera luminosità deriva dall'accogliere Gesù nelle proprie vite.



La Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona è stata un'esperienza emozionante per i giovani presenti, con circa un milione e mezzo di partecipanti alla Veglia e numerose autorità religiose. Il messaggio di speranza e fiducia del Papa ha lasciato un'impronta duratura nei cuori dei giovani, che ora si preparano per il prossimo incontro in Corea del Sud nel 2027. 06-08-2023