Arte In Strada – La Festa dei Buskers, primo ed unico festival buskers del Molise, giungerà quest’anno alla sua settima edizione, sempre nella splendida cornice di Mirabello Sannitico, piccolo borgo sulle alture dell’Appennino Molisano, in provincia di Campobasso.



Un’unica serata, quella dell’11 agosto, ma ricca di numerosi eventi.

Si parte alle 20.30 con lo spettacolo itinerante de I Giullari di Periferia, trio di giocolieri-artisti che in sella a un tandem e una bici a due piani, animano a sorpresa piazze e giardini con incursioni circensi: Elia, Hiram e Warner, vestiti in stile Gentleman Juggler, si esibiscono con clave, cappelli, palline e palloni sulle note dello swing e del manouche, affascinando grandi e piccoli con le loro istrioniche performance.



Cinque, invece, gli spazi di convergenza dove, a partire dalle 21, si animerà ulteriormente l’edizione di quest’anno di ArteInStrada, con spettacoli di teatro-circo, mimo, musicali, giocoleria, danza su parete ed esibizioni con il fuoco.

Presso “Il Fosso” (piazza Vittorio Verdone), si potrà assistere allo spettacolo di Teatro Circo con palo cinese Cabaret Zuzzerellone, della Compagnia DuoFlosh, formata da Francesco Fiore e Nicola Carbone, vincitori della Biennale MArteLive 2022 categoria Circo Contemporaneo.

A seguire, lo spettacolo Anime leggere dei Dekru, incredibile quartetto di mimi ucraini, vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa, mentre, subito dopo, la scuola di danza Odette di Campobasso, darà vita a The best of…TINA. A conclusione di serata, intorno alle 23.30, la Compagnia Materiaviva Performance incanterà con la danza leggera, suggestiva, surreale ed ultraterrena realizzata su parete dello spettacolo Storia Notturna.

In piazza Vittorio Veneto protagonisti saranno, invece, dalle 21.00, Warner Carlacci e il suo Warner Circus, spettacolo di giocoleria e clowneria ispirato alle eleganti atmosfere dell’Art Noveau, ed Elia, che con Giocol-Elia trasporterà il pubblico tramite improvvisazioni e giochi nel magico mondo della giocoleria comica.

A Palazzo Spicciati, dalle 21.30, si potrà ascoltare la musica di Gea, batterista cantautrice, produttrice e polistrumentista vincitrice della Biennale MArteLive 2022 categoria Musica, le cui sonorità spaziano dal soul al jazz, dall’elettronica al blues, dal pop alla musica orientale.

Pentole, bidoni, secchi e piatti rotti sono invece gli strumenti di Marco Innocenti, in arte Drumbo Drummer, il batterista rasoterra che si esibirà alle 21.00 in Largo De Feo mentre, alle 21.30, presso il Municipio, lo strepitoso artista di strada e giocoliere Giovanni Nulleamai darà prova delle sue incredibili capacità con lo spettacolo di fuoco Il sogno. A concludere la serata presso il Municipio, nuovamente le incredibili percussioni metropolitane di Drumbo Drummer.



«Siamo ben felici di organizzare e ospitare un evento che è diventato ormai un’eccellenza del nostro territorio. Quest'anno puntiamo su un numero di spettacoli minore rispetto all'anno passato ma dal fortissimo impatto scenografico ed emotivo», afferma il sindaco di Mirabello Sannitico, Angelo Miniello.



Arte in Strada è organizzato dall’Associazione Culturale Procult e realizzato con il contributo del Comune di Mirabello Sannitico che ha fortemente voluto e sostenuto la manifestazione in questi anni, affidando l’organizzazione e la direzione artistica alle ScuderieMArteLive, spin-off del festival multidisciplinare romano MArteLive (www.martelive.it), dal 2001 protagonista della scena artistica emergente italiana.

IL BUSKERS



Cos’è un Buskers? Come sottinteso nel termine stesso, il Busker (dall’inglese, “artista di strada”) canta, suona o si esibisce con numeri di arte circense, in luoghi pubblici quali piazze, strade e zone pedonali, gratuitamente o richiedendo un'offerta. Le esibizioni sono molto varie e l'unica costante è quella di offrire al pubblico uno spettacolo d'intrattenimento che sappia divertire in modo autentico, attrattiva immancabile di ogni festività popolare.

Con Arte In Strada gli organizzatori si propongono di riscoprire e reinterpretare questa figura storica in chiave moderna, trasportandola in uno spazio bello e suggestivo quale Mirabello Sannitico.



Con il contributo del Comune di Mirabello Sannitico e della Regione Molise

Media partner dell’iniziativa: MArteMagazine

Direzione artistica e organizzazione: ScuderieMArteLive



11 agosto

Arte In Strada - Festa dei Buskers

VII edizione

Mirabello Sannitico (CB)

Circo – Musica – Teatro – Danza

09-08-2023