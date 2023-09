ESTERI UTILITIES «Diamoci da fare, costruiamo insieme un futuro di pace»



Così Papa Francesco in Mongolia, nel secondo giorno di visita del suo 43esimo viaggio pastorale. Poi ricorda i 30 anni di relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Paese che lo ospita



Papa Francesco è in Mongolia, dove ha esortato il paese a svolgere un ruolo importante nella stabilità mondiale. Durante il suo discorso pubblico a Ulan Bator, ha ricordato la storica connessione tra la Mongolia e la Santa Sede, risalente a quasi 800 anni fa. Ha portato in dono una copia autenticata della lettera del Gran Khan a Papa Innocenzo IV. Il Papa ha anche invocato la pace sulla Terra, richiamando l'antica "pax mongolica" come esempio di assenza di conflitti.



Papa Francesco ha elogiato la comunità cattolica mongola, nonostante la sua piccola dimensione, per il suo contributo alla crescita morale e spirituale del paese, promuovendo la cultura della solidarietà e il dialogo interreligioso. Ha auspicato che le condizioni per il lavoro della Chiesa cattolica in Mongolia migliorino grazie a un accordo bilaterale tra il paese e la Santa Sede.



Il Papa ha anche richiamato l'urgenza di impegnarsi nella tutela del pianeta Terra e ha sottolineato il ruolo significativo della Mongolia nella cooperazione internazionale e nell'impegno per fermare la proliferazione nucleare. Il presidente della Mongolia ha definito questa visita "un giorno storico" e ha enfatizzato l'importanza dei legami tra la Mongolia e la Santa Sede nella cultura, nell'istruzione e nella scienza. 02-09-2023