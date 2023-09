CRONACA UTILITIES Covid, contagi in aumento in Italia

La segnalazione arriva dalla maggior parte delle regioni: +44% in 7 giorni. Salgono incidenza, occupazione dei letti in area medica e nelle terapie intensive



Il numero di casi di Covid-19 in Italia sta aumentando in modo significativo. Nell'ultima settimana, sono stati registrati 21.309 casi, segnando un aumento del 44% rispetto ai 14.863 casi della settimana precedente. Questa è la terza settimana consecutiva di aumento dell'incidenza del Covid-19 nel paese.



L'incidenza dei casi diagnosticati è ora di 31 casi su 100.000 abitanti, in aumento rispetto ai 24 casi su 100.000 abitanti della settimana precedente. Questo aumento è stato osservato nella maggior parte delle regioni e province autonome, con valori massimi di 53 casi su 100.000 abitanti in Sardegna e minimi di 8 casi su 100.000 abitanti in Basilicata.



Inoltre, c'è un aumento nell'occupazione dei letti in area medica, che ora è al 3% rispetto al 2,7% della settimana precedente, con un totale di 1.872 ricoverati. Anche l'occupazione delle terapie intensive è in aumento, passando dallo 0,4% della settimana scorsa all'attuale 0,6%, con 49 persone ricoverate.



Questi dati indicano una crescita preoccupante dei contagi Covid-19 in Italia, e si stanno monitorando attentamente le situazioni ospedaliere per affrontare la situazione in modo adeguato. 08-09-2023