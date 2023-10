CRONACA UTILITIES Pedopornografia online, arresti e indagati



Agenti sotto copertura in chat per l'operazione "Lucignolo": 27 persone coinvolte, decine di perquisizioni in Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria



In un'ampia operazione denominata "Lucignolo" contro il materiale pedopornografico online, tre persone sono state arrestate, sono state effettuate trenta perquisizioni e coinvolto circa cento agenti in diverse località italiane. L'indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Piemonte e della Valle D'Aosta (C.O.S.C.), con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale, è stata una complessa operazione che ha richiesto diversi mesi di lavoro.



Gli agenti sotto copertura si sono infiltrati in comunità pedofile, stabilendo contatti diretti per identificare i presunti pedofili che si nascondevano dietro pseudonimi anonimi. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi e supporti informatici, tra cui telefoni cellulari, tablet, hard disk, pen drive e computer. Gli indagati utilizzavano account email e profili social per richiedere materiale pedopornografico, e durante le operazioni sono stati scoperti quantità significative di materiale illecito custodito nei loro dispositivi.



L'operazione ha coinvolto 24 uffici della Polizia Postale in varie regioni italiane, compreso Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria. 12-10-2023