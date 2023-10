CRONACA UTILITIES Torna il maltempo, piogge al centro nord



Scatta l'allerta in 3 regioni. Forte nubifragio nel Pisano, bomba d'acqua su Follonica. Auto sollevata dal vento. Coldiretti: il clima italiano si tropicalizza



Una perturbazione atlantica ha portato piogge e temporali sul centro e nord Italia, con l'allerta arancione in tre regioni: Liguria, Emilia Romagna e Toscana, mentre il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte sono sotto allerta gialla. A Carrara e Livorno, scuole e parchi sono rimasti chiusi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.



La Toscana è la regione più colpita, con previsioni di piogge abbondanti, fino a 100-150 mm e picchi di 50 mm all'ora. L'allerta arancione copre l'area nord-ovest della regione e il Valdarno inferiore, mentre l'allerta gialla si estende su altre zone, compresi il Valdarno superiore, il Casentino, il Mugello e altre aree.



Venerdì, il maltempo si sposterà verso il Trentino, portando venti forti e precipitazioni diffuse e persistenti, con accumuli medi di piogge tra 60 e 90 millimetri, ma in alcune zone potrebbero superare i 120 millimetri.



Queste condizioni mettono a rischio le colture agricole, con molte colture prolungate a causa del caldo fuori stagione. I raccolti, come il pomodoro da salsa, il mais, il riso, le olive e la frutta, tra cui agrumi, mele, pere, cachi e kiwi, sono esposti a danni significativi a causa delle intense precipitazioni e grandinate.



Una pioggia intensa, descritta come una "bomba d'acqua", ha colpito Follonica, in provincia di Grosseto, causando allagamenti gravi in diverse parti della città. I sottopassaggi sono stati chiusi, e il traffico è stato fortemente influenzato. È stato lanciato un appello affinché le persone rimanessero al coperto, mentre i mezzi della Protezione Civile sono intervenuti per gestire l'emergenza. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte.



L'allerta arancione per il maltempo nel nord-ovest della Toscana e nel Valdarno inferiore rimane attiva fino al pomeriggio di oggi, con le scuole chiuse a Livorno e Carrara per precauzione. 19-10-2023