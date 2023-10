POLITICA UTILITIES Urne aperte a Foggia, Monza e in Trentino-Alto Adige



Trento e Bolzano, le province autonome alle urne per eleggere i governatori. In Lombardia si sceglie il senatore che prenderà lo scranno di Berlusconi. Foggia al voto dopo lo scioglimento della Giunta comunale



Si vota domenica in varie regioni e province del Paese. Gli elettori del Trentino-Alto Adige sono chiamati a rinnovare i consigli provinciali e a eleggere i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano; nella provincia di Monza e Brianza, gli elettori partecipano alle elezioni suppletive per il collegio del Senato rimasto vacante a seguito della morte di Silvio Berlusconi; a Foggia si tengono le elezioni comunali dopo un periodo di commissariamento dovuto a infiltrazioni o condizionamenti mafiosi.



L'articolo 1 dello statuto speciale della Regione stabilisce che i membri dei consigli provinciali del Trentino e dell'Alto Adige, compresi i presidenti, devono anche essere consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige. Questi consiglieri regionali eleggeranno il presidente della regione, che sarà un rappresentante dei consiglieri di lingua italiana per i primi due anni e mezzo, e successivamente dei consiglieri di lingua tedesca per i successivi due anni e mezzo. Sono sette i candidati presidenti che si contendono la carica più alta di Palazzo Trentini. Maurizio Fugatti è il presidente uscente della Provincia di Trento ed è sostenuto dalla coalizione di centrodestra che comprende Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e diverse liste civiche. Il candidato della coalizione di centrosinistra è Francesco Valduga, ex sindaco di Rovereto, sostenuto da Pd, Azione, Italia viva, e altre liste. Altri candidati includono Alex Marini del Movimento 5 Stelle, Sergio Divina sostenuto da diverse liste civiche, Francesco Degasperi, Elena Dardo, e Marco Rizzo. Il Consiglio provinciale è eletto con un sistema proporzionale, mentre il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale attraverso una votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta. La Giunta provinciale è composta da almeno sette e al massimo dieci membri, oltre al presidente. La legge elettorale prevede anche l'elezione di almeno un candidato del gruppo linguistico ladino.



Le elezioni suppletive per il Senato nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia si tengono nella Provincia di Monza e della Brianza per scegliere chi prenderà lo scranno lasciato vuoto dopo la morte di Silvio Berlusconi. A Foggia, gli elettori partecipano alle elezioni comunali dopo un lungo periodo di commissariamento dovuto a infiltrazioni mafiose.

22-10-2023