CRONACA UTILITIES Allerta per le piene in Emilia Romagna



Forte pioggia e vento. Allagamenti a Cesenatico, forte pioggia nella Lunigiana, vento forte nelle Marche. Disagi a Ischia per lo scirocco e l'acqua alta



Una perturbazione atlantica ha colpito il Nord Italia e le regioni tirreniche con piogre intense e venti forti. La Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso avvisi di condizioni meteorologiche avverse. Nelle regioni di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia è stata dichiarata l'allerta arancione, mentre il Lazio, la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria sono sotto allerta gialla.



Anche le regioni del sud, come Puglia, Basilicata, Calabria e la parte occidentale e meridionale della Sicilia, saranno interessate dal maltempo con possibili mareggiate lungo le coste. In particolare, l'Emilia-Romagna ha raggiunto l'allerta rossa, con particolare attenzione alle zone dell'Appennino centro-occidentale, del parmense e del reggiano, a causa delle intense precipitazioni notturne che hanno innalzato i livelli dei fiumi.



Nel Reggiano, il fiume Enza è stato colpito dalle piogge torrenziali, raggiungendo il livello di guardia a Sant'Ilario. Al momento, l'area interessata è in campagna e lontana dai centri abitati principali, ma la Protezione Civile e i Carabinieri monitorano la situazione.



Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha segnalato che in alcune zone della Toscana, come la Lunigiana, l'Alta Garfagnana e l'Appennino, sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia in un solo giorno, una quantità tipica di un mese. Sono state dichiarate allerte arancioni per la Versilia, la Lunigiana e la Garfagnana, con segnalazioni di frane localizzate e cadute di alberi nelle zone montane.



Il weekend a venire dovrebbe portare un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche, con tempo variabile sabato e deboli piogge domenica in alcune parti del Nord e delle regioni centrali tirreniche. Le temperature rimarranno miti in gran parte dell'Italia, con massime che potranno superare i 22/23°C nelle zone soleggiate, particolarmente sul medio-basso Adriatico, lo Ionio, la Sicilia e la Sardegna. 27-10-2023