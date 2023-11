CRONACA UTILITIES Maltempo, in arrivo la tempesta Ciaran



Allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. Case evacuate in provincia di Trento. Ieri forte nubifragio a Milano, Seveso esondato



Italia coinvolta nella tempesta atlantica chiamata Ciaran, che sta attualmente minacciando diversi stati europei occidentali. La tempesta è alimentata da un profondo vortice ciclonico che si sta dirigendo verso le Isole Britanniche, con una potenza di ben 655hp. Si prevede che questa ampia perturbazione generata dal ciclone sarà spinta da forti venti burrascosi che potrebbero raggiungere velocità fino a 140-180 km/h, equiparabili a un uragano di categoria 2 su una scala di 5, quando attraverserà il Golfo di Biscaglia e il Canale della Manica.



L'Italia è già stata colpita da ben 52 eventi estremi nei giorni precedenti, tra cui forti temporali, grandinate, e tempeste di vento, che hanno provocato danni in molte città e aree rurali. Questi eventi hanno causato il crollo di ponti, interruzioni stradali, inondazioni di fiumi e laghi, frane, allagamenti e abbattimento di alberi. La Coldiretti, basandosi sui dati del database europeo Eswd (European Sever Weather Database), ha monitorato questi eventi estremi, attribuendoli al cambiamento climatico.



Attualmente, le province di Parma e Piacenza stanno affrontando le conseguenze di questa ondata di maltempo, con il crollo di un ponte nel parmense e l'evacuazione di alcune famiglie nel piacentino. Il governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha dichiarato che la situazione richiede attenzione costante, con l'aggiornamento costante delle previsioni meteo e il coordinamento delle forze di soccorso. L'allerta rossa per la criticità idraulica si è estesa anche alle zone di montagna, collina e pianura nelle province di Parma e Piacenza. La situazione richiede una risposta tempestiva e coordinata per affrontare gli effetti di questa ondata di maltempo. Ieri, una bomba d'acqua si è abbattuta su Milano, e il Seveso è esondato. L'acqua ha invaso le strade in zona Niguarda. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. "L'esondazione durerà per qualche ora", avverte Granelli. Il livello del Lambro è alto ma non è in esondazione. Alcune comunità sono state evacuate.



Il cambiamento climatico sta avendo un impatto significativo su un territorio già fragile a causa della cementificazione e dell'abbandono delle aree agricole. Negli ultimi 50 anni, l'Italia ha perso quasi un terzo delle sue terre agricole, riducendo la superficie agricola utilizzabile a soli 12,8 milioni di ettari. Questa situazione ha gravi conseguenze sulla tenuta idrogeologica del territorio e sulla produzione nazionale, portando il paese a dipendere sempre di più dall'importazione di prodotti alimentari dall'estero. 01-11-2023