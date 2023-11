CRONACA UTILITIES Nuova perturbazione in arrivo, allerta rossa



Continua l'ondata di maltempo: 7 le vittime. Venti fino a 150 chilometri orari e piogge mai così forti da cinquant'anni nella Toscana settentrionale. Proclamato lo stato di emergenza



La Toscana resta al centro dell'ondata di maltempo che ha coinvolto l'Italia, proprio nel giorno in cui si commemora l'alluvione di Firenze del 1966. Il governatore toscano, Eugenio Giani, ha reso noto che durante la notte sono proseguite le operazioni di soccorso laddove possibile e che già da stamattina sono operative task force provenienti da altre regioni d'Italia per affrontare i danni alle linee elettriche. Al momento, permangono situazioni di allagamento e problemi di viabilità che impediscono l'accesso agli impianti e hanno causato il distacco dall'elettricità di circa 9.000 utenze.



Intanto è stato rinvenuto il corpo senza vita di Gianni Pasquini, 69 anni, che era disperso dallo scorso giovedì a Campi Bisenzio, uno dei comuni più colpiti dal maltempo. Con questa tragica scoperta, il numero delle vittime sale a 7.



L'unità di crisi della protezione civile della Toscana, in collaborazione con il governatore Giani, ha pianificato un intervento mirato per assistere la popolazione. Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ha evidenziato che una nuova perturbazione in arrivo richiede valutazioni per eventuali evacuazioni preventive, soprattutto nelle aree già colpite in precedenza. È attesa anche l'arrivo della colonna mobile del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e delle altre regioni (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Marche, Umbria e Lazio) per fornire ulteriore supporto. Curcio ha specificato che le zone più colpite sono Prato, Campi Bisenzio e alcune parti di Pistoia, dove l'acqua è ancora abbondante e ci sono abitazioni abitate. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza in tempi rapidi, e sono in corso interventi per fornire assistenza anche a chi ha bisogno di spostarsi all'interno delle province colpite.



Gli argini dell'Arno sembrano tenere, grazie al sistema di vasche di laminazione sviluppato negli anni, ma alcuni affluenti dell'Arno, come il Sieve e soprattutto il Bisenzio, hanno causato ingenti danni. I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente nelle cinque province toscane colpite dall'alluvione, con 570 vigili del fuoco e 150 automezzi coinvolti in oltre 2.500 interventi. Le operazioni comprendono la ricerca di persone disperse, l'assistenza alla popolazione in difficoltà e il prosciugamento delle zone colpite con moduli di alto e medio pompaggio. Tra questi interventi, sono state eseguite oltre 140 operazioni di soccorso. 04-11-2023