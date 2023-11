CRONACA UTILITIES Meteo: oggi allerta arancione in Veneto



Resta poi gialla in altre 7 regioni. In Toscana si lotta col fango. Scuole ancora chiuse in mattinata a Campi Bisenzio. Oggi alla Camera commemorazione delle vittime



Nuova perturbazione oggi sull'Italia, con rovesci e temporali in diverse regioni italiane. Le zone coinvolte includono Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia, mentre la Campania è stata posta in allerta gialla fino alle 24, insieme al Gargano. Alcuni brevi episodi di pioggia sono previsti sulle Alpi e nel Triveneto. Nel resto del paese, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato. In Veneto, rimane l'allerta arancione a causa dell'alto livello di alcuni fiumi, come il Po e l'Adige, che potrebbero causare allagamenti.



Giovedì, le piogge torneranno a interessare le regioni settentrionali e l'alta Toscana, con nevicate nelle zone alpine.



La Protezione Civile ha identificato diverse criticità in diverse regioni italiane. In Emilia-Romagna, c'è un'allerta arancione per il rischio idraulico nella pianura modenese. Anche in Veneto, l'allerta arancione riguarda il Po, il Fissero-Tartaro-Canalbianco e il Basso Adige. Altre regioni, tra cui Emilia-Romagna (diverse zone), Lombardia, Veneto (altre zone), Trentino-Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano) e Umbria, sono sotto allerta gialla per il rischio idraulico e idrogeologico.



Nel frattempo, a Campi Bisenzio (Firenze), le scuole rimarranno chiuse fino al 10 novembre a causa degli effetti persistenti dell'alluvione. L'ordinanza del sindaco Andrea Tagliaferri ha preso questa decisione considerando l'emergenza e le difficoltà nella circolazione di persone e mezzi nel comune. La chiusura coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nel territorio. 07-11-2023