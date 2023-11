ESTERI UTILITIES Israele apre corridoio umanitario di 7 ore



Fuga dei civili verso il Sud di Gaza. Israele: uccisi 3 capi militari che parteciparono all'attacco del 7 ottobre. Netanyahu: "Non vogliamo occupare né governare la Striscia"



Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato l'apertura di un corridoio di evacuazione verso il sud della Striscia di Gaza, gestito dal Cogat, l'ente militare israeliano responsabile della politica del governo nei territori palestinesi occupati. Tale corridoio rimarrà aperto per sette ore al giorno, dalle 9 alle 16 (orario locale israeliano), allo scopo di consentire ai civili di allontanarsi dalle zone coinvolte nei combattimenti.



Il Cogat ha riferito che già decine di migliaia di residenti stanno sfruttando questa via per dirigersi verso il sud della Striscia di Gaza. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha confermato la morte di due alti dirigenti di Hamas, Ahmed Musa e Omar al-Hindi, entrambi coinvolti nell'attacco omicida del 7 ottobre. Inoltre, è stato ucciso Mohammed Kahlout, capo dell'unità dei cecchini della brigata nord di Hamas, a Jabalya, nel nord della Striscia.



Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato in un'intervista a Fox News che Israele non ha l'intenzione di occupare Gaza ma immagina una ricostruzione del territorio, demilitarizzata e libera da Hamas. Ha sottolineato la necessità di vedere Gaza demilitarizzata, deradicalizzata e ricostruita. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di una pausa umanitaria quotidiana, Netanyahu ha affermato che i combattimenti continuano contro i terroristi di Hamas in luoghi specifici per un periodo limitato. L'obiettivo è facilitare il passaggio sicuro dei civili lontano dalle zone di combattimento. 10-11-2023