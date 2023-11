EVENTI UTILITIES Meloni: «No alla bugia dell'artigiano evasore»



Così la presidente del Consiglio, intervenendo in mattinata in videocollegamento all'assemblea nazionale della Cna. E assicura: «Noi combattiamo l'evasione vera»



La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l'importanza dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (PMI) nel sostenere il prestigio del "Made in Italy" e nel contribuire al patrimonio nazionale di conoscenze, qualità e innovazione riconosciuto a livello internazionale. Parlando durante un videocollegamento all'assemblea nazionale della Cna, Meloni ha evidenziato che la Manovra risente dell'impatto del superbonus e dell'aumento dei tassi di interesse, ma ha sottolineato che le misure adottate sono di natura espansiva.



La presidente del Consiglio ha poi affrontato il tema fiscale, criticando l'equazione che associa gli artigiani e i piccoli imprenditori all'etichetta di "evasori per nascita". Ha definito questa connessione una "bugia" che ha giustificato un approccio persecutorio per troppi anni. Meloni ha dichiarato di combattere l'evasione fiscale reale, non quella presunta, e ha annunciato l'approvazione di norme che dimostrano la fiducia dello Stato nei confronti dei suoi cittadini, con una revisione delle sanzioni e l'introduzione del concordato preventivo biennale.



La discussione si è poi spostata sul tema dei salari, con Meloni sottolineando che il problema in Italia non può essere risolto con un salario minimo orario. Ha proposto il rafforzamento della contrattazione, estendendola ai settori non ancora coperti. Riguardo alla riforma del premierato, Meloni ha indicato l'intenzione di cercare un ampio consenso parlamentare, con la possibilità di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale.



Infine, la presidente del Consiglio ha richiamato l'attenzione sull'instabilità politica dell'Italia, evidenziando che il paese ha pagato un prezzo alto per la sua storia di frequenti cambi di governo. In un messaggio al presidente della CNA, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha enfatizzato l'importanza dell'artigianato e delle PMI nel tessuto produttivo nazionale, incoraggiando azioni sinergiche per potenziarne la competitività e la resilienza. Ha anche riconosciuto il ruolo sociale dell'artigianato nel trasferire competenze alle generazioni future, auspicando il sostegno dell'Unione europea a questo settore economico e sociale.

10-11-2023