CRONACA UTILITIES Oggi ancora piogge e nubifragi sull'Italia



Allerta gialla in 5 regioni. In settimana previsto un aumento dell'alta pressione con un clima più stabile e temperature in aumento. Prevista neve al di sopra dei 1.100 metri. Annullata la discesa libera a Cervinia



Oggi, 12 novembre, attesa nuova perturbazione ocn un peggioramento delle condizioni climatiche nelle regioni centrali e meridionali dell'Italia. Le temperature saranno altalenanti, evidenziando un clima instabile e mutevole. La Protezione Civile ha emesso un bollettino in cui segnala criticità con allerta gialla in diverse regioni, tra cui Calabria, Basilicata, Campania, Toscana e Sicilia. I rischi idraulici sono segnalati in specifiche zone della Toscana e della Calabria.



Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali soprattutto su Romagna e nelle regioni del Centro-Sud. Inoltre, sono attese nevicate oltre i 1100-1300 metri sui settori alpini di confine centro-occidentali e dell'Alto Adige, con un aumento dell'altitudine nel corso della giornata a oltre 1600-1800 metri. I mari saranno molto mossi, con bacini occidentali e Ionio tendenti ad agitati, e il Mare di Sardegna settentrionale. Per la prossima settimana, è previsto un aumento dell'alta pressione, portando a un clima più stabile e temperature in aumento.



Intanto la seconda discesa libera maschile di Coppa del mondo a Zermatt/Cervinia è stata nuovamente annullata. Le avverse condizioni meteorologiche, con neve caduta durante la notte e vento forte in quota, hanno reso impossibile la competizione. Le speranze per gli appassionati ora sono riposte sulle due discese libere femminili previste per il prossimo fine settimana, in una gara transfrontaliera tra Svizzera e Italia. La Federazione Internazionale dello Sci (FIS) deciderà nelle prossime settimane le eventuali date e sedi per i recuperi delle prove maschili. 12-11-2023