CRONACA UTILITIES Sciopero generale: nei trasporti limitato a 4 ore



Mobilitazione contro la manovra, Cgil e Uil: "Adesso basta". Regolari i voli. Interessate dalla protesta scuole, uffici pubblici, ospedali e treni



Oggi sciopero generale indetto da Cgil e Uil per contestare la Manovra economica 2024. La protesta interesserà trasporti, scuole, uffici pubblici, ospedali e altri settori. La durata dello sciopero nei trasporti è stata ridotta da 8 a 4 ore dopo la precettazione del ministro Salvini. Coinvolgerà anche pubblico impiego, scuola, poste, lavanderie industriali, nettezza urbana, Vigili del Fuoco, taxi e personale di strade e autostrade.



Nei dettagli:

- Treni: Lo sciopero è dalle 9 alle 13, ma non coinvolgerà i convogli di Trenord in Piemonte e Lombardia a causa di recenti agitazioni locali.

- Trasporto pubblico locale: Dalle 9 alle 13, ma con variazioni nelle città a causa di tagli lineari senza considerare gli orari locali delle fasce di garanzia.

- Milano: Atm assicura la regolarità dei servizi di metro, tram e bus.

- Trasporto marittimo: Sciopero dalle 9 alle 13 con possibili disagi per i trasporti marittimi essenziali, porti e autostrade.

- Pubblica amministrazione e scuola: Lo sciopero dura 8 ore o per l'intero turno di lavoro.

- Settori essenziali della sanità devono essere garantiti.



Lo sciopero coinvolgerà lavoratori delle regioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. A Roma, la raccolta rifiuti sarà interessata dallo sciopero, iniziando con il primo turno del 17 novembre e terminando intorno alle 4:30 del giorno successivo. AMA garantirà servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili, incluso il mantenimento della pulizia in alcune aree turistiche del Centro Storico. 17-11-2023