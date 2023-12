CRONACA UTILITIES Meteo, sull'Italia il ciclone dell'Immacolata



Le previsioni: neve a bassa quota, maestrale in Sardegna. Allerta gialla per neve a Parma e Piacenza. Maltempo sulle isole maggiori. Nel week end rialzo termico



Durante il Ponte dell'Immacolata, l'Italia affronta un clima freddo con pioggia e neve, soprattutto nelle regioni settentrionali e in Sardegna. La previsione degli esperti indica che il fine settimana vedrà nuvole e precipitazioni, con neve che potrebbe cadere a quote relativamente basse nelle zone montuose del Piemonte e della Liguria.



Il nord-ovest e la Sardegna dovrebbero sperimentare un aumento della nuvolosità e precipitazioni, inclusa la possibilità di temporali lungo le coste liguri. Le regioni settentrionali vedranno piogge sparse, estendendosi nell'Emilia-Romagna occidentale e nel Trentino-Alto Adige nel pomeriggio. Sono attese nevicate sulle Alpi occidentali, centrali e sull'Appennino, con possibilità di neve anche a quote di pianura in Piemonte, Lombardia sudoccidentale ed Emilia-Romagna occidentale. Ci potrebbe essere pioggia mista a neve nella bassa pianura lombarda e nella pianura occidentale dell'Emilia-Romagna.



La Sardegna vedrà un cielo molto nuvoloso con piogge diffuse, mentre il centro del paese sperimenta un aumento graduale della nuvolosità, portando piogge in Toscana e localmente nel Lazio settentrionale. Nelle regioni peninsulari, il cielo sarà velato con annuvolamenti sparsi, mentre in Sicilia ci sarà un cielo molto nuvoloso con piogge sparse lungo le coste occidentali.



Le temperature minime diminuiranno al sud, al centro, su Triveneto e Romagna, in aumento in Sardegna e sulle Alpi. Le massime saranno in calo al nord-ovest, su Toscana, Umbria, Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia, al sud e sulle isole maggiori, senza variazioni significative nel resto del paese.



Per sabato 9 dicembre, si prevede un aumento del sole nel nord-est e nelle regioni tirreniche, con nuvole sparse nel nord-ovest, nelle regioni meridionali, nelle centrali Adriatiche e nelle due isole maggiori. La probabilità di pioggia sarà scarsa, con schiarite anche al sud verso la fine della giornata. Per domenica 10, il tempo sarà stabile, ma con un aumento dell'umidità e annuvolamenti sparsi, specialmente sulle regioni tirreniche, la Sardegna e la Sicilia. Potrebbe verificarsi un po' di pioggia nella seconda parte della giornata sul basso Tirreno, tra la Calabria e la Sicilia settentrionale.

08-12-2023