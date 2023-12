EVENTI UTILITIES Incendio all'ospedale di Tivoli, 4 morti



La tragedia nella notte. Le fiamme, divampate dai piani sotterranei, hanno interessato due reparti del San Giovanni Evangelista, il Pronto Soccorso e la Terapia intensiva. Oltre 200 i pazienti evacuati negli altri ospedali del Lazio



Quattro pazienti hanno tragicamente perso la vita durante l'imponente incendio verificatosi durante la notte presso l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, situato a breve distanza da Roma. Le prime informazioni suggeriscono che le fiamme si siano originariamente sviluppate in locali destinati agli ambulatori situati al piano -2, successivamente dilagando sia nel pronto soccorso che nella terapia intensiva.



Una massiccia evacuazione è stata effettuata, coinvolgendo oltre 200 pazienti, compresi sette bambini, neonati e individui ricoverati nel reparto Covid. Le squadre della Protezione Civile comunale hanno agito tempestivamente, fornendo supporto ai pazienti meno gravi con coperte e trasferendo le brandine necessarie nella palestra del Comune. Il Pronto Soccorso è stato chiuso, mentre il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha dichiarato ai media: "Si stanno utilizzando gli spazi di una palestra del Comune, allestita dalla Protezione Civile locale con coperte, cuscini e brandine. Qui i pazienti vengono temporaneamente sistemati e da qui le ambulanze li trasferiranno gradualmente negli ospedali circostanti con letti disponibili".



Le vittime includono due uomini di 76 e 86 anni e due donne di 84 e 86 anni, tutti ricoverati nella struttura. Non è chiaro se uno di loro sia deceduto poco prima dell'incendio o se la sua morte sia stata causata dall'evento stesso. Nel giro di poco tempo, le fiamme hanno raggiunto il Pronto Soccorso e la Terapia Intensiva nei piani inferiori, mentre il fumo si è diffuso anche ai piani superiori, rendendo presto invivibili anche le aree non coinvolte. I Carabinieri stanno attualmente indagando sulle cause dell'incendio, ancora incerte.

09-12-2023