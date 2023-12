CRONACA UTILITIES A Natale clima ancora mite e senza pioggia



Temperature in aumento già da oggi su quasi tutta la penisola con tempo asciutto, soleggiato e massime anche oltre i 15 gradi almeno fino al giorno di Santo Stefano



Le prossime festività natalizie in Italia saranno caratterizzate da un clima mite, secondo le previsioni meteorologiche per la prima parte di dicembre. Un anticiclone garantirà condizioni atmosferiche stabili e asciutte su tutto il territorio, con alcune nuvole previste solo sulle aree tirreniche. Le speranze di neve sono concentrate sulle Alpi di confine, con nevicate attese oltre i 7-900 metri di quota.



Per il 22 dicembre, sono previste nevicate diffuse sulle aree alpine settentrionali, con quota neve intorno e oltre i 1000 metri nelle zone nord-orientali e oltre i 1500 metri in Valle d'Aosta e nelle Alpi piemontesi settentrionali. Nel resto del nord, ci sarà estesa nuvolosità medio-alta, che si diraderà in serata. Nel centro e in Sardegna, il cielo sarà velato o nuvoloso con possibili piovaschi sporadici su alcune regioni.



Il 23 dicembre, le nevicate residue sulle Alpi centro-orientali cesseranno nel tardo pomeriggio/sera, mentre il resto del paese godrà di condizioni stabili o leggermente velate. Sulla Sardegna, la Campania e i settori tirrenici di Sicilia, Calabria e Basilicata ci sarà estesa nuvolosità bassa con deboli pioviggini.



La vigilia di Natale, il 24 dicembre, vedrà nubi basse estese ma senza fenomeni significativi su diverse regioni, mentre il resto del paese sarà caratterizzato da ampio soleggiamento con qualche nuvola sparsa su alcune aree settentrionali.



Per il giorno di Natale, il 25 dicembre, è prevista un'ampia nuvolosità bassa con deboli pioviggini su alcune regioni, tra cui Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e i settori tirrenici di Calabria e Basilicata. Il resto del territorio godrà prevalentemente di cielo sereno.



Il 26 dicembre, martedì, si prevede un cielo poco nuvoloso su Alpi/Prealpi, Sardegna e Sicilia meridionale. Sul resto del paese, ci sarà estesa nuvolosità bassa, soprattutto nella pianura Padana, con foschie dense e nebbie, particolarmente al nord. Nel pomeriggio, sono attese maggiori schiarite al centro e sulle meridionali joniche. 21-12-2023