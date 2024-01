Maltempo, allerta gialla in otto regioni



Continua l'ampio fronte di depressione, con venti molto intensi al Sud. Protezione Civile: raffiche di burrasca su Sicilia e Calabria. Previste forti mareggiate. Ieri una vittima in Alto Adige e due in Piemonte, danni in Emilia-Romagna



Persiste il fronte del maltempo su gran parte dell'Italia, con venti forti, raffiche di burrasca, mareggiate lungo le coste e nevicate. La Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla per oggi in diverse regioni, tra cui Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, parte di Sardegna ed Emilia-Romagna.



Al Nord, cielo coperto con tendenza a schiarite nel pomeriggio-sera. Possibili debolissime nevicate sui rilievi alpini e appenninici oltre gli 800 metri. Al Centro e sulla Sardegna cielo parzialmente nuvoloso con maggior annuvolamento su Marche, Abruzzo e Sardegna, con precipitazioni sparse, nevose sull'appennino centrale oltre gli 800 metri. Al Sud e in Sicilia nubi dense su diverse regioni con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in particolare lungo le coste tirreniche. Possibilità di piogge sparse e neve su Gargano e Appennino molisano oltre i 1000 metri.



Le temperature minime rimarranno senza variazioni significative al nord-ovest e isole maggiori, in diminuzione nel resto del Paese.Massime in calo sulle regioni adriatiche, alcune alpi e prealpi, Umbria, Basilicata ed entroterra campano; stazionarie nel resto del territorio. Rinforzi però di vento sono attesi sui settori nordorientali lungo le coste dell'alto e medio Adriatico e sulla Toscana. Forti venti da nord-ovest con raffiche fino a burrasca anche su isole maggiori e Calabria, in graduale attenuazione. Moderati venti meridionali sulle aree ioniche; da deboli a localmente moderati da nord nel resto del Paese. Mari molto agitati mar e canale di Sardegna, Tirreno meridionale, stretto di Sicilia e Ionio meridionale. Agitato infine anche lo Ionio settentrionale; generalmente molto mossi i restanti bacini.



Nella giornata di ieri, a causa del maltempo, in Alto Adige, un uomo è precipitato con il trattore mentre sgomberava la neve. Nel Piemonte, due ciaspolatori lombardi sono morti travolti da una valanga in Val Formazza. In Emilia-Romagna, l'allerta arancione è stata in vigore per rischio di piene e frane. Inoltre, infiltrazioni d'acqua sono state segnalate in un ospedale del Ferrarese. Frane e smottamenti hanno isolato alcune frazioni abitate in Valtellina e Liguria.