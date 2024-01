CRONACA UTILITIES Il Tar del Lazio annulla il test di Medicina



La prova è quella per l'anno accademico 2023-2024. Vengono però salvate le posizioni di chi ha superato le prove. Oltre 3mila i ricorsi dei candidati respinti



Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) per il Lazio ha emesso la sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, annullando i provvedimenti che regolavano le prove di ammissione alla facoltà di medicina per l'anno accademico 2023/2024. La decisione è stata resa pubblica dallo stesso Tribunale, che ha esaminato oltre 3.000 ricorsi presentati da candidati che non avevano superato il test.



La sentenza del Tar si è concentrata sul meccanismo di "equalizzazione" utilizzato per assegnare i punteggi ai candidati. Il Tribunale ha ritenuto che questo meccanismo presenti "elementi di alea" che non sono giustificati da esigenze obiettive di selezione. Inoltre, ha evidenziato che l'equalizzazione non consente un ordinamento degli aspiranti basato esclusivamente sulla loro performance, in quanto il punteggio massimo raggiungibile è influenzato da un fattore di parametrazione che varia per ciascun candidato, compromettendo così la par condicio tra di loro.



La decisione del Tar ha salvaguardato le posizioni dei candidati che avevano superato le prove e si erano iscritti ai corsi di medicina. Il Tribunale ha accolto il ricorso di uno dei candidati, il cui punto di vista è stato supportato dall'argomentazione secondo cui due laureati potrebbero essere stati giudicati in modo diverso non per la loro preparazione, ma a causa della difficoltà attribuita alle domande in base all'equalizzazione.



Nel 2023, il test consisteva in 90 minuti di prova, con 50 domande suddivise in diverse sezioni tematiche, tra cui comprensione del testo, biologia, chimica, fisica, matematica e ragionamento. La sentenza del Tar solleva interrogativi sulle modalità di valutazione e equalizzazione applicate nei test di ammissione, sollecitando una riflessione sulle future procedure di selezione per le facoltà di medicina. 18-01-2024