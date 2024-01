ESTERI UTILITIES Meloni a Istanbul incontra Erdogan



La presidente del Consiglio vede il leader turco per parlare dei dossier migranti, Ucraina e Medio Oriente. Prima missione internazionale da quando l'Italia ha assunto la presidenza del G7



La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha intrapreso oggi la sua prima missione internazionale da quando è iniziata la presidenza italiana del G7, incontrando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il bilaterale è iniziato alle 17, ora italiana, e si è concentrato su temi cruciali quali la situazione in Ucraina, nel Medio Oriente, la crisi dei migranti, e le relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia.



La Turchia, membro della NATO, mantiene stretti legami con Putin, supporta economicamente Hamas, ma intrattiene commercio (anche di armi) con Israele. A livello interno, la politica di Erdogan mostra un crescente allontanamento dalla democrazia, con repressione degli oppositori, limitazioni alla libertà di stampa e persecuzione degli attivisti per i diritti umani. Nonostante ciò, la Turchia conserva una quota di libertà che non la classifica tecnicamente come una "dittatura", come affermato da Mario Draghi nel 2021, scatenando un incidente diplomatico.



L'approccio pragmatico di Erdogan lo rende una figura centrale nelle crisi internazionali attuali. La Turchia svolge un ruolo di mediazione nelle trattative per gli ostaggi tra Russia e Ucraina e tra Israele e Gaza. Nel 2022, ha gestito il più grande scambio di prigionieri dalla guerra russo-ucraina e fornisce armi e attrezzature belliche a entrambe le nazioni coinvolte. E Giorgia Meloni, durante il bilaterale, ha espresso l'intenzione di rafforzare i rapporti con la Turchia, già principale partner commerciale italiano nel Mediterraneo e quinto a livello mondiale, con uno scambio commerciale di oltre 16 miliardi di euro. Si prevede di aumentare questo valore a 30 miliardi entro il 2030. In programma anche una nuova riunione della Commissione congiunta economica commerciale (JETCO) per consolidare ulteriormente le relazioni economiche.

