POLITICA UTILITIES Election day, appuntamento l'8 e 9 giugno 2024



Decisione nel Decreto anziani: si accorpa la data delle elezioni europee, del primo turno delle amministrative e delle regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria



In Consiglio dei Ministri, approvati diversi decreti e disegni di legge che segneranno importanti cambiamenti in diverse aree della società italiana. Una delle decisioni più significative è stata l'approvazione del decreto legge che istituisce l'"Election Day". Le elezioni europee sono fissate per l'8 e 9 giugno, con la possibilità di accorpare anche le elezioni amministrative e regionali. Un cambiamento rilevante riguarda i sindaci dei piccoli Comuni: per quelli con una popolazione tra 5mila e 15mila abitanti, si permetterà ora un terzo mandato. Per i Comuni con meno di 5mila abitanti, il limite viene completamente eliminato.



Riforme Tributarie e Sostegno alle Partite Iva



Parallelamente, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto legislativo che riguarda "disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" per le partite Iva. Questa mossa potrebbe avere un impatto significativo su coloro che gestiscono attività commerciali e contribuirà a rafforzare il sistema economico.



Trasparenza nella Beneficenza: Sanzioni per gli Influencer



Un altro passo avanti è rappresentato dal disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza. Le nuove regole, estese anche agli influencer, mirano a garantire maggiore chiarezza e responsabilità nelle attività filantropiche. Il provvedimento prevede sanzioni severe per coloro che violano le disposizioni, promuovendo una gestione più etica e trasparente dei fondi destinati alle cause benefiche.



Cybersicurezza Nazionale e Tutela degli Anziani



Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un disegno di legge dedicato alla "materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale". Questa iniziativa testimonia l'impegno del governo nell'affrontare le sfide emergenti legate alla sicurezza digitale.



Infine, è stata approvata una misura "molto importante e attesa" relativa agli anziani. Il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, ha spiegato che il provvedimento è il risultato di una legge approvata dal Parlamento qualche mese fa. Un gruppo di lavoro tra varie amministrazioni ha elaborato uno schema di decreto legislativo, che sarà ora sottoposto all'esame del Parlamento. La proposta mira a migliorare la qualità della vita degli anziani, rappresentando un passo significativo nella tutela e nell'assistenza a questa parte importante della popolazione italiana. 25-01-2024