Agricoltura, ancora proteste e blocchi stradali



Continua la rivolta del settore agricolo sia in Francia che in Italia: autostrada bloccata a Orte, poi riaperta. Le contestazioni prendono di mira la politica europea, in particolare la riforma agraria europea del nuovo 'Green Deal'



La protesta degli agricoltori in Europa sta crescendo, con movimenti che si stanno organizzando in Germania, Francia e Italia contro le politiche agrarie dell'Unione Europea, ritenute penalizzanti per il settore. In Italia, la contestazione, in corso da giorni su tutto il territorio nazionale, si concentra soprattutto sulle decisioni che influenzano negativamente il "made in Italy" e sull'incremento dei costi delle materie prime.



Oggi, nel Lazio, a Orte, gli agricoltori hanno riaperto il casello autostradale precedentemente occupato in segno di protesta. Circa sessanta trattori avevano bloccato l'uscita e l'ingresso autostradale, dichiarando di voler far sentire la propria voce e spiegare le ragioni della loro agitazione. Antonio Felici, coordinatore della protesta, ha accusato il governo di offuscare le informazioni e ha sottolineato il desiderio di comunicare apertamente le motivazioni della protesta.



Le manifestazioni in Italia includono sit-in, cortei e sfilate di trattori. A Pescara, agricoltori e pescatori hanno sfilato lungo la riviera, attraversando i comuni di Pescara e Montesilvano, ricevendo solidarietà da parte di cittadini che hanno applaudito il loro impegno. Il corteo ha concluso la sua durata di circa due ore presso il piazzale antistante il pala Dean Martin di Montesilvano, causando alcuni disagi al traffico veicolare.



In Molise, la protesta coinvolge proprietari di campi e pescatori senza l'appoggio di sindacati o associazioni di categoria. Gli agricoltori e i marittimi si sono uniti nel porto di Termoli, dichiarando la necessità di mantenere l'alta qualità dei prodotti agroalimentari locali senza "svenderli" a nessuno. La protesta è alimentata dalla preoccupazione che le regole imposte dall'Unione Europea mettano a rischio il futuro dell'agricoltura.



A livello nazionale, il sindacato 'Young Farmers' in Francia ha annunciato l'intenzione di organizzare il blocco di Parigi e dei suoi sobborghi interni per almeno cinque giorni. L'obiettivo è impedire ai camion di rifornire la capitale come forma di protesta contro le politiche agrarie dell'Unione Europea. Alcuni sindacati ritengono insufficienti le misure promesse dal governo, e la protesta potrebbe riprendere all'inizio della prossima settimana.

27-01-2024