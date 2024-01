CRONACA UTILITIES Continua la protesta dei trattori in Italia



Martedì bloccato il casello di Valdichiana della A1. Raduno nel porto di Cagliari. Disagi anche a Lecce e ritardi alla viabilità in Maremma e Liguria. I blocchi dovrebbero proseguire per 5 giorni



In tutta Italia, gli agricoltori stanno portando avanti la "protesta dei trattori" in cui esprimono il loro dissenso verso le politiche agricole dell'Unione europea. Le manifestazioni coinvolgono agricoltori italiani, francesi e tedeschi, tutti uniti per contestare le politiche settoriali dell'UE.



In Toscana, 250 trattori, con l'aspettativa di raggiungere quota 400, hanno bloccato il casello Valdichiana dell'autostrada A1. La manifestazione, che dovrebbe durare cinque giorni fino al 3 febbraio, è avvenuta in modo pacifico e ha coinvolto produttori provenienti dal Centro Italia, che hanno schierato i mezzi lungo la viabilità ordinaria.



Le proteste sono accompagnate da cartelli esposti dagli agricoltori con messaggi come "Incolti sarete voi, non la mia terra" e "Coltiviamo futuro, non speranza". Bandiere tricolori vengono sventolate mentre ogni agricoltore che raggiunge il raduno annunciata la propria presenza con lunghi colpi di clacson. Le forze dell'ordine, tra cui polizia e carabinieri, monitorano la situazione.



A Grosseto, una manifestazione simile è stata limitata dalle autorità, che hanno concesso l'autorizzazione solo per un corteo ridotto, con un solo trattore e alcuni agricoltori a piedi. Anche al porto di Cagliari, centinaia di manifestanti hanno formato blocchi intermittenti per i camion che cercano di entrare e uscire dallo scalo. La situazione è gestita pacificamente dalle forze dell'ordine.



Le proteste si estendono a Lecce, Forlì, Avellino, Calabria e l'Altopiano delle Cinquemiglia. A Lecce, circa 200 trattori hanno bloccato strade causando disagi al traffico, mentre a Forlì, un corteo di circa 130 trattori ha provocato interruzioni nella circolazione stradale.



La protesta è caratterizzata dalla collaborazione dei manifestanti con le forze dell'ordine, evitando tensioni. L'obiettivo è organizzare un coordinamento nazionale per una futura manifestazione a Roma. La situazione rimane fluida mentre gli agricoltori manifestano il loro malcontento contro le politiche europee. 30-01-2024