1.041 i morti sul lavoro in Italia nel 2023



I dati dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering. L'edilizia è il settore più colpito. L'incidenza più elevata nella fascia dei lavoratori ultrasessantacinquenni



L'anno 2023 ha visto un preoccupante aumento degli infortuni mortali sul lavoro in Italia, con oltre 1.041 vittime, secondo i dati forniti dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre. Nonostante la diminuzione degli infortuni in itinere, il numero complessivo di infortuni è aumentato del +1,1% rispetto al 2022, sollevando gravi preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori nel paese.



Le regioni con il maggior rischio di infortunio mortale, a fine 2023, sono state identificate dall'Osservatorio, con un'incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale. In testa alla lista ci sono Abruzzo, Umbria, Basilicata, Puglia, Molise, Campania e Calabria, seguite da Sicilia ed Emilia Romagna. Al contrario, le regioni più sicure, in zona bianca, sono risultate essere Lazio, Toscana e Valle d'Aosta.



L'Osservatorio ha anche delineato un identikit dei lavoratori più a rischio in base alla fascia d'età. I dati mostrano che i giovani tra i 15 e i 24 anni hanno un rischio di morire sul lavoro significativamente più alto rispetto ai colleghi tra i 25 e i 34 anni, con 27,9 infortuni mortali ogni milione di occupati contro i 16,2. La situazione è ancor più preoccupante per i lavoratori più anziani, con un'incidenza più elevata nella fascia degli ultrasessantacinquenni (138,3) e nella fascia tra i 55 e i 64 anni (60,7).



Uno degli aspetti più allarmanti è la disparità tra gli italiani e gli stranieri nei dati sugli infortuni mortali sul lavoro. Gli stranieri registrano un rischio di morte sul lavoro più del doppio rispetto agli italiani, con 65,3 morti ogni milione di occupati, contro i 31,1 italiani. In totale, gli stranieri deceduti in occasione di lavoro nel 2023 sono stati 155 su 799.



Il settore delle costruzioni si conferma come quello con il maggior numero di infortuni mortali, registrando 150 casi a fine 2023. Seguono il settore dei Trasporti e Magazzinaggio con 109, le Attività Manifatturiere con 101 e il Commercio con 64. Le denunce di infortuni a fine dicembre 2023 sono state 41.171, in calo rispetto alle 84.327 dell'anno precedente, sollevando la questione della sottodenuncia degli infortuni sul lavoro. 03-02-2024