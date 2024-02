ESTERI UTILITIES Rogo a Valencia: 4 morti, si cercano i dispersi



In fiamme palazzo di 14 piani. Nella città spagnola tre giorni di lutto. Fonti locali: “Corpi carbonizzati individuati col drone”. Sotto accusa il rivestimento esterno



Un'incendio di vasta portata ha colpito un complesso residenziale nella città di Valencia, causando la morte di quattro persone e ferendo gravemente altre quattordici. Le fiamme hanno interessato due blocchi di edifici collegati, di 14 e 10 piani rispettivamente, nel quartiere Campanar. L'incendio, il cui epicentro sembra essere stato localizzato al settimo piano, si è rapidamente diffuso, coinvolgendo l'intera struttura.



Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, con oltre 20 squadre al lavoro per cercare eventuali dispersi. Tuttavia, le speranze di trovare persone ancora in vita si riducono di ora in ora. Stando alle notizie locali, nove uomini, con età compresa tra i 25 e i 57 anni, e quattro donne, tra i 27 e gli 81 anni, sono tra i feriti. Cinque vigili del fuoco sono attualmente ricoverati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il complesso residenziale ospita 138 abitazioni e circa 450 residenti.



La sindaca di Valencia, Maria Josè Catala, e il presidente della Generalitat di Valencia, Carlos Mazón, hanno annunciato tre giorni di lutto. Il governo spagnolo è stato coinvolto nella tragedia, con la Ministra di scienza, innovazione e dell'università, Diana Morant, manifestando il cordoglio a nome dell'esecutivo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto "sconvolto" e ha offerto tutto l'aiuto necessario.



Il rogo ha generato una colonna di fumo nero visibile fino a 30 km di distanza, e la popolazione nelle vicinanze è stata evacuata. Le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine, ma alcuni esperti ipotizzano che il rivestimento del complesso in poliuretano, materiale isolante che carbonizza in caso di combustione, potrebbe aver contribuito alla rapida propagazione delle fiamme. Tuttavia, queste sono solo ipotesi e le dinamiche precise devono ancora essere accertate.



La città ha messo a disposizione hotel e centri per ospitare le persone evacuate, mentre sul luogo dell'incidente è stato allestito un ospedale da campo per fornire assistenza medica. La comunità locale resta sconvolta di fronte a questa tragedia, mentre le autorità continuano gli sforzi per gestire la situazione e fornire supporto alle vittime e alle loro famiglie. 23-02-2024