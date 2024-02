ESTERI UTILITIES Nuove sanzioni Ue e Usa contro la Russia



Sono in tutto 550, anche per Navalny. Mosca: illegali, risponderemo. La vedova e la figlia di Navalny da Biden: "Putin è responsabile". Lavrov: "E' questione interna, no a indagine internazionale"



Il Consiglio dell'Unione Europea ha annunciato oggi l'adozione di un tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia, in vista del secondo anno dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. Le nuove restrizioni sono dichiaratamente contro il regime di Putin, ritenuti responsabili della guerra in corso.



Il Consiglio ha deliberato l'imposizione di misure restrittive su altre 106 persone e 88 entità coinvolte in azioni che minacciano o compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, viene annunciato. I settori principali interessati sono il militare e la difesa, con un focus sulle persone coinvolte nelle forniture di armamenti dalla Corea del Nord alla Russia. Queste nuove aggiunte portano il totale delle persone e delle entità soggette a misure restrittive dell'UE a oltre 2000. Tra le sanzioni anche il congelamento dei beni per le persone designate e vietano ai cittadini e alle imprese dell'UE di fornire fondi a loro disposizione. Le persone fisiche sono soggette anche a divieto di viaggio, impedendo loro l'accesso o il transito nei territori dell'Unione Europea.



Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato: "Mentre raggiungiamo il triste traguardo di due anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea mantiene alta la pressione sulla Russia. Oggi stiamo ulteriormente inasprendo le misure restrittive contro il settore militare e della difesa russo, prendendo di mira ulteriormente entità di paesi terzi che forniscono attrezzature, nonché i responsabili della deportazione illegale e della rieducazione militare dei bambini ucraini."



Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato venerdì l'implementazione di oltre 500 nuove sanzioni contro la Russia, in risposta alla sua guerra in corso in Ucraina e alla morte del dissidente russo Alexei Navalny. Biden ha incontrato la moglie e la figlia di Navalny in California in un segno di sostegno alle vittime della repressione russa.



Il governo russo ha dichiarato che il nuovo pacchetto di sanzioni dell'UE è "illegale" e ha avvertito che le azioni ostili dei Paesi occidentali riceveranno una risposta tempestiva e adeguata. In risposta alle nuove sanzioni europee, la Russia ha esteso l'elenco dei rappresentanti delle istituzioni dell'UE e dei Paesi membri a cui è vietato l'ingresso nella Federazione. 23-02-2024